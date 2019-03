Oltra vuelve a descartar el adelanto electoral y asegura que Compromís saldrá a "ganar el 26 de mayo o el 28 de abril"

Oltra, a preguntas de los periodistas en un acto de presentación de candidaturas, ha remarcado que "no hay ninguna novedad de ayer a hoy" y ha negado que haya hablado en las últimas 24 horas con el 'president' y líder del PSPV, Ximo Puig, sobre la fecha de los comicios.

Este mismo sábado, el jefe del Consell ha asegurado que pensará durante este fin de semana "qué es lo que más le conviene a la sociedad valenciana". "Lo importante es que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana decidan. Somos sobre todo demócratas, y cuando más gente decida, mejor", ha aseverado.

Respecto a la posición de ambos, Oltra ha remarcado: "Ayer quedó claro lo que Puig y yo hemos hablado durante estos meses y en lo que estamos completamente de acuerdo", en referencia a que la convocatoria de elecciones debe ser por una razón política y no partidista.

Ha vuelto a defender así que "no hay razones políticas para adelantar elecciones" y que, si se adelanten "como hizo Pedro Sánchez, es porque no sacas adelante un presupuesto, no tienes estabilidad parlamentaria o no votan en el parlamento tus proyectos de ley".

Pero ha recordado que "no es el caso del Botànic". "Todos los proyectos de ley se han aprobado, hemos aprobado cuatro presupuestos en tiempo y forma y estamos cumpliendo con el compromiso que teníamos con los ciudadanos del pacto del Botànic que mejora sensiblemente la vida de la gente", ha manifestado.

Bajo este prisma, ha hecho hincapié en que "la diferencia de cómo se vivía en esta comunidad a cómo se vive ahora es palpable: La gente ya no tiene que pagar los libros de texto cuando llega septiembre, la gente que no tiene posibilidades no tiene que pagar sus medicamentos, hay 66.000 personas que no estaban en el sistema de atención a la dependencia ahora están... Y todo esto ha hecho avanzar a los hombres y mujeres que viven en esta Comunitat".

Ahora bien, aunque ha insistido en que no hay razones políticas para adelantar elecciones, ha garantizado que "Compromís, sean el 26 de mayo o el 28 de abril con las generales", saldrá "a ganar un grupo parlamentario que defienda los intereses valencianos en el Congreso y el Senado". Después, en las municipales, irán "a ganar las alcaldías, con Joan Ribó por supuesto como candidato de València".

"Y el 26 de mayo o el 28 de abril saldremos a ganar la Generalitat para que estas políticas se profundicen y la legislatura que viene sea la legislatura de la transformación", ha reivindicado.

"YO NO COMENTO AVISOS"

Preguntada por si ve como un aviso o una ruptura la postura de un dirigente socialista, que este pasado viernes recordaba que la convocatoria de elecciones debe partir del 'president', Oltra ha zanjado: "En política me gusta mas relacionarme desde la lealtad y el dialogo; yo no comento avisos".