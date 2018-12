Oltra ve "difícilmente justificable" la incautación de móviles a periodistas

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ve "difícilmente justificable" la incautación de material a los periodistas del Diario de Mallorca y de la agencia Europa Press que cubren el caso Cursach, como sus móviles, porque el artículo 20 de la Constitución es la "clave de bóveda" del sistema democrático.

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Oltra ha expresado su "preocupación" por estos hechos, porque "cualquier demócrata, se enmarque donde se enmarque, debe sentirse preocupado cuando a dos periodistas se les incautan los móviles para acceder a sus fuentes".

A su juicio, "la Administración de Justicia tiene herramientas suficientes para investigar posibles delitos; ahí están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los peritajes u otras herramientas que permiten investigar sin interferir en el trabajo de los periodistas".

"El periodista ha de poder proteger a sus fuentes, porque sin ellas es complicado hacer periodismo de investigación. No se puede castigar a un periodista por informar sobre una filtración que alguien no debería haber hecho", según la también coportavoz de Compromís.

Para Oltra, "en democracias avanzadas esto no debe pasar, a no ser que hablemos de evitar un desastre, y no parece que sea este el caso de Mallorca".