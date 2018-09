Oltra insta a esperar a las explicaciones de Montón y dice que la URJC "necesita una auditoría importante"

"No voy a opinar --ha proseguido-- de un caso del que solo he oído la noticia; de la propia noticia ya se desprende que no es comparable a otros casos pero me gustaría oír la versión de la ministra porque estoy segura de que ella explicará lo que tenga que explicar".

Así lo ha aseverado Oltra en un acto de inicio de curso en Paiporta (Valencia) a preguntas de los medios sobre la información del ediario.es sobre supuestas irregularidades en la realización del Máster en Estudios Interdisciplinares de Género, que Carmen Montón realizó en el curso 2010/2011 en el Instituto de Derecho Público (IDP) de URJC de Madrid, clausurado tras el 'caso Cristina Cifuentes'.

Al respecto, Oltra ha pedido escuchar qué dice Montón y ha agregado que "obviamente de las noticias publicadas se desprende que en una universidad pública de Madrid, la URJC, ha habido un desorden muy grande, que ha hecho que algo que a mucha gente le cuesta mucho, que es sacarse un postgrado parece que no es igual para todo el mundo". "Todos somos iguales pero unos más iguales que otros, que es lo que se suele decir cuando hay desigualdad", ha apostillado.

Por lo tanto, la vicepresidenta valenciana ha dicho que la primera evaluación que puede hacer es que "esa universidad necesita una auditoría importante" de la que parece que la justicia ya se encarga.