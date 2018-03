Oltra, sobre la presunta financiación ilegal del PSPV y Bloc: "Compromís se fundó muchos años después"

La vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha señalado este miércoles que no ve que tenga relación con Compromís la investigación judicial sobre una presunta financiación ilegal del PSPV y el Bloc durante la campaña electoral de 2007, ya que "la coalición Compromís se fundó muchos años después de este periodo".

Oltra se ha manifestado así ante los medios durante una visita que ha realizado a la sede del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana en Castellón al ser preguntada al respecto.

La coportavoz de Compromís se ha remitido al contenido del comunicado que ha enviado el Bloc, y ha asegurado que no tiene nada más que añadir a lo que dice el escrito. "Estamos en una fase incipiente y, por tanto, es el comunicado que se ha enviado y no tengo nada más que añadir", ha insistido.

En ese comunicado, el Bloc --partido mayoritario en Compromís-- ha manifestado que confía "en la buena actuación de las direcciones anteriores" del partido y en que se demuestre que es "falso" la información sobre una presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2007.

Preguntada si estas investigaciones pueden afectar a Compromís en las próximas elecciones, Oltra entiende que la coalición Compromís no tiene que ver con eso, "ya que se fundó muchos años después de este periodo del que se está hablando y, por tanto, no veo que tenga relación".

ESTRATEGIA DEL PP

En otro acto al que ha acudido también en Castellón, Oltra ha destacado que se trata de una denuncia del PP, dentro de su "estrategia" de denunciar a los partidos que forman parte del cambio político, "haciendo ver que aquí todo el mundo tiene los mismos problemas que ellos". "Es una estrategia del PP como la tinta del calamar, de sembrar confusión", ha añadido.

En cualquier caso, ha aclarado que desde Compromís "siempre" van a ser "coherentes con aquello que hemos pedido a los demás", y --ha dicho-- "el nivel de coherencia y de lucha contra la corrupción y de transparencia que ha llevado Compromís en la Comunitat Valenciana no tiene parangón" .

Al respecto, ha apuntado que Compromís ha sido la formación política "que ha luchado contra los corruptos, que ha sacado la corrupción de las instituciones y que ha sido muy exigente con los parámetros de transparencia y de decencia, y esa misma exigencia la vamos a aplicar a todo el mundo".

"Nadie va a poder cuestionar que no vamos a ser absolutamente coherentes con aquello que le hemos exigido a otros", ha señalado Oltra, quien ha insistido en que es una denuncia que se presenta en una época en la que Compromís "ni siquiera existe". Por tanto, --ha advertido-- "que no se confundan, aquí no hay ninguna denuncia contra Compromís, aunque Compromís va a ser exigente con todo el mundo porque la corrupción no tiene que estar presente en nuestras instituciones porque es un cáncer para estas y para la política".

Preguntada por el hecho de que el PP quiera presentarse como parte en este proceso, Oltra ha subrayado que el PP lleva tiempo denunciando "a diestro y siniestro". "Ponen una denuncia, hacen mucho ruido y luego, cuando esa denuncia se archiva, no hay tanto revuelo, en algunos casos, como en uno reciente, con un texto muy duro del tribunal diciendo que se presentan denuncias sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de indicio y simplemente haciendo afirmaciones que no tienen ninguna base documental ni jurídica".

CONSECUENCIAS

En este sentido, la coportavoz de Compromís ha anunciado que van a estudiar "si también tienen consecuencias este tipo de denuncias con una base fáctica falsa" porque --ha afirmado-- "lo que no puede hacer el PP es utilizar la justicia para su interés partidista". "La Justicia está para perseguir delitos, y así lo hemos tenido siempre claro desde Compromís, pues aquello que hemos denunciado están en la cárcel o en vías de la cárcel o, por lo menos, hemos sabido toda España que lo que denunciábamos era verdad".

En este caso, --ha añadido Oltra-- "vamos a ver si la estrategia del PP de querer hacer ver que todos son como ellos les sale mal, porque hay partidos decentes y partidos corruptos, y el PP tiene toda la pinta de ser corrupto".