Oltra: La sentencia confirma que el PP instaló la corrupción en instituciones

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha afirmado que la sentencia de la rama valenciana del caso Gürtel demuestra que el PP "había instalado en las instituciones valencianas una corrupción sistémica y sistemática" y que "saqueaba las arcas públicas para beneficio propio".

Oltra se ha pronunciado así, en declaraciones a los periodistas, tras conocerse que la Audiencia Nacional considera acreditada la existencia de un sistema de financiación irregular en las campañas electorales de 2007 y 2008 del PP valenciano.

"No solo queda acreditada una contabilidad inveraz, que es lo que dice la sentencia, sino que queda acreditado que el PP, durante las campañas de las elecciones autonómicas de 2007 y las generales de 2008, se financió de manera ilegal", ha manifestado la también portavoz del Consell.

Ha asegurado que los tribunales "confirman algo que sabíamos en toda España", y que, según ha destacado, empezaron a denunciar partidos como el suyo (Compromís) en 2009, aunque cree que en ese momento se quedaron cortos.

Ahora se demuestra, ha dicho, que el PP "había instalado en las instituciones valencianas una corrupción sistémica y sistemática que saqueaba los fondos púbicos para perpetuarse en el poder a través de esa financiación ilegal, mientras recortaba derechos y servicios públicos en un momento donde estallaba una de las peores crisis que hemos vivido en este país".

De la absolución del exvicepresidente del Consell Vicente Rambla ha señalado que eso tiene que ver con las pruebas que se hayan practicado y que no va a entrar en el criterio judicial, pero ha insistido en que "es obvio que la corrupción estaba instalada al más alto nivel del PP y que era una cuestión generalizada".

Respecto al expresident Francisco Camps, de quien la sentencia dice que en caso de que hubiese incurrido en delitos por la financiación irregular del PP valenciano, éstos ya habrían prescrito, Oltra ha señalado que ese fue "uno de los problemas de que las personas penalmente responsables de esto dijeran la verdad pasado el tiempo de prescripción de los delitos".

"No es que no se hubieran producido en su momento, es que al haber pasado el tiempo ya no se pueden perseguir", ha manifestado, pero ha recordado que Camps está imputado en otras causas, como la organización de la Fórmula Uno, y ha señalado que esto "no se acaba con esta sentencia".

La vicepresidenta ha indicado que "lamentablemente una corrupción generalizada ha llevado a que en cada caso, gran evento o acción haya alrededor una trama corrupta y por tanto, lamentablemente", se seguirá "asistiendo a noticias como estas".

"Siguen manchando el nombre de la Comunitat Valenciana a pesar de haber desaparecido de los gobiernos de las instituciones valencianas", ha destacado, y ha indicado que para el actual Consell "no deja de ser doloroso que esto hubiera pasado y que la Comunitat se siga vinculando a la corrupción del PP".