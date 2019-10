Oltra: El 10N hay que votar aunque se esté enfadado, u otros lo harán por ti

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha afirmado que en las elecciones generales del 10 de noviembre hay que intentar "sacar a la gente de la apatía" y que ese día no se quede en casa, ya que "no votar no es la solución, porque si tú no votas, otros votarán por ti".

Oltra ha señalado durante Los desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de València que hay "mucha gente que está muy enfadada", por lo que hay que intentar "que se les pase el enfado, o no, pero que el día 10 vayan a votar aunque estén enfadados".

La también coportavoz de Compromís reivindica que en estos comicios generales el "único elemento nuevo" es Més Compromís, la coalición de su formación y Más País, que evidencia que es posible entenderse y "tender puentes" y que esta es "la política útil", frente a lo "inútil" que supone votar en abril y de nuevo en septiembre.

Oltra espera que tras las elecciones generales haya un Gobierno que tenga estabilidad y sea "lo más parecido al Botànic, en su composición y en su acción política", y en caso que se repitan los resultados electorales del 28 de abril, confía en que los actores principales se den cuenta de que tienen que negociar y formar gobierno, pues no se puede estar en "el día de la marmota".

"Si no lo hacen, creo que deberían retirarse y dejar que otros que quieran gobernar pacten y acuerden un Gobierno, un Gobierno útil para la gente", añade Oltra, quien reivindica que "aquí hay que escuchar, hablar y acordar".

Defiende que la política debe estar "por encima de lo electoral", si bien lamenta que, en el actual contexto de campaña, esta "lo mediatiza todo y nadie quiere dar un paso" sobre el problema catalán por si eso le "pasa factura", y asevera que ese "cálculo electoral" es "generalizado".

Admite que en una situación de "confrontación y polarización siempre ganan los extremos", y por eso los sondeos electorales hablan de una mejora de la ultraderecha, aunque las encuestas últimamente muestran más "un estado de ánimo que una intención de voto".

Oltra afirma que no le llama la atención que en las encuestas suba Vox y baje Ciudadanos, porque "entre el original y la copia, la gente acaba quedándose con el original", y opina que, cuando se adopta "un mensaje de ultraderecha, contribuyes a hacer hegemónico en ese ámbito al original, y es lo que hace Cs".

Preguntada sobre si puede ser incómodo para Compromís mostrar un planteamiento excesivamente nacionalista en estas elecciones, Oltra afirma que "la libertad nunca puede ser incómoda y la gente tiene que expresar sus ideas", y considera que "más que un tema de nacionalismo, es un tema de libertades".

Sobre la salud del pacto del Botànic tras las desavenencias públicas de los últimos días, insiste en que está "a prueba de bombas" mientras se siga la hoja de ruta del acuerdo, y asegura que no teme que se llegue al divorcio esta legislatura, pues además "los divorcios son penosos y muy largos, y a veces muy caros".

"Es normal que en una relación haya diferencias, y que se puedan expresar", sostiene la vicepresidenta del Consell, quien considera que "lo malo es cuando no se expresan, se va cargando la olla exprés y luego un día estalla".

Así, resalta que en el Botànic han aprendido a expresar las diferencias, "a pactarlas y a superarlas", y concluye: "eso está bien, porque los mundos de Yupi no existen".