Òmnium cree que Sánchez debe aceptar reunirse con ellos: "No encontrará una entidad con más masa social"

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha defendido este martes que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, debe reunirse con la entidad soberanista porque "no encontrará una entidad con más masa social".

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios, después de que el lunes el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, enviara una carta a Sánchez pidiéndole que le incluya en su ronda de contactos con entidades de la sociedad civil.

"Si alguien de verdad hace bandera del diálogo y no lo hace por puro marketing electoral, debería querer reunirse con una de las entidades más importantes y significativas no solo de Catalunya, sino de todo el Estado. No encontrará Pedro Sánchez una entidad con 175.000 socios con quien reunirse", ha afirmado.

Mauri ha destacado que, después de casi dos años encarcelado, Cuixart sigue "tendiendo la mano del diálogo" al Gobierno central y ha defendido que, si el presidente quiere conocer la realidad de la sociedad civil para hacer frente a su investidura, tendría que escuchar a Òmnium como una de las entidades más representativas.

Ha razonado que sería interesante poder hablar con Sánchez para explicarle la situación en Cataluña, qué puede pasar si la sentencia del 1-O no es absolutoria y qué significa la campaña 'Ho tornarem a fer': "Simplemente quiere decir que, ante derechos que sean condenados, cualquier demócrata lo que hará es volverlos a ejercer".

Pese a que de momento no han recibido ninguna respuesta, considera que Sánchez haría bien en atender la petición: "Le recomendamos que se reúna con nosotros y nos escuche". Aunque ha reconocido que las cosas que le dirán desde Òmnium no le gustarán, ha añadido que a ellos tampoco les gustan muchas de las actuaciones del Gobierno.

"Representamos una parte significativa del país. Haría bien el Gobierno en escuchar esta voz. Quizás entonces no hubiera seguido con las falsas acusaciones, quizás no hubiera permitido que Fiscalía y Abogacía del Estado siguieran reclamando una sedición injusta que no se aguanta por ningún sitio y hubiera hecho caso a Naciones Unidas, que reclaman la libertad de los presos políticos", ha concluido.