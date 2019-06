Òmnium avisa de que la sentencia del juicio del 1-O será "dura" y que no aceptarán indultos

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha avisado este viernes de que la sentencia del juicio del 1-O en el Tribunal Supremo será "dura" y ha asegurado que no aceptarán ningún indulto.

"No aceptaremos ningún indulto, solo nos vale la absolución", ha afirmado en su intervención durante la Asamblea General de la entidad que se ha celebrado en las Cotxeres de Sants de Barcelona.

Mauri ha sostenido que el Gobierno del PSOE no puede hacer caso omiso al dictamen del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU, que pide la liberación de los presos soberanistas, y le ha recriminado que "prefieren seguir al lado de las tesis de Vox" antes que liberar a los dirigentes independendistas encarcelados.

Asimismo, ha vuelto a llamar al soberanismo a lograr un "consenso estratégico imprescindible ante la represión del Estado", ya que cree que una sentencia condenatoria sería un ataque sin precedentes a la democracia.

JORDI CUIXART

En una carta dirigida a los socios de la entidad, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha criticado que el acercamiento de los presos soberanistas a cárceles catalanas "no es más que un reflejo de la regresión democrática del Estado".

Ha apelado a la unidad y a la generosidad del soberanismo para avanzar hacia la independencia: "Si no renunciamos a compartirlo todo, si nos sabemos unidos y actuamos de manera generosa y empática, lo lograremos. Pero lo tenemos que hacer desde la coherencia y la determinación, con la cultura como principal elemento de cohesión social y la democracia sin ningún límite".

"Nuestro único enemigo es el miedo. El miedo de vivir. Que nunca nadie más os diga que podéis o no podéis pensar. Salgamos a la calle y expliquemos a todo el mundo que lo volveremos a hacer", ha insistido.

Sobre este lema de 'Lo volveremos a hacer', ha defendido que es un llamamiento a todas las personas que son "conscientes de que el grave problema de la sociedad es la obediencia a un Estado que ha renunciado a defender los derechos y los intereses del conjunto de la ciudadanía".

Además, ha reclamado que el movimiento independentista no se divida, sobre todo ante la sentencia del Supremo: "No sufráis por los que estamos en prisión, nos sabemos fuertes si estáis unidos. Preparaos, porque la reacción a las sentencias no sea una respuesta resignada, sino un paso más en este camino hacia la libertad".