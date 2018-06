Oposición en la Cámara a Obiang denuncia falta invitación a mesa de diálogo

El único partido opositor que consiguió representación en las últimas legislativas en Guinea Ecuatorial, Ciudadanos por la Innovación (CI), actualmente ilegalizado, denunció que no ha sido invitado a la mesa de diálogo político convocada por el jefe de Estado, Teodoro Obiang.

En un comunicado publicado en su página web, la formación acusa al gobernante Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) de contradecir a Obiang, quien, durante el anuncio de dicha mesa de diálogo, aseguró que podrían participar en ella los "partidos políticos legalizados y no legalizados".

Sin embargo, ante la queja de CI por no haber recibido una invitación, el PDGE aseguró que "la invitación a tan importante encuentro no incluye a personas ni instituciones ilegalizadas ni condenadas".

CI presentó recientemente un recurso de amparo contra su ilegalización ante el Tribunal Constitucional.

Los dos únicos cargos que consiguió en las citadas legislativas, un diputado en el Congreso y una concejal en el Ayuntamiento de Malabo, no pudieron jurar sus cargos y se encuentran en la cárcel, por lo que no existe una representación real en las instituciones de otro partido que no sea el PDGE.

La fuerza gobernante replicó, en su comunicado, que los miembros de CI que se encuentran entre rejas no son "presos políticos" sino "políticos preso", y afirmó que fueron condenados "por sus ataques a las fuerzas de seguridad del Estado", en relación a unas supuestas agresiones registradas durante los comicios de noviembre de 2017.

Con respecto a la situación de los presos de CI, el partido opositor denunció esta semana que su situación "ha empeorado desde que volvieron a prohibir que reciban visitas de sus familiares, quienes le llevaban alimentos, medicamentos y dinero".

Según el Gobierno ecuatoguineano, esta sexta mesa de diálogo, convocada para julio, es "un escenario en el que intervienen todos los actores políticos para emprender un proceso de reflexión, con el fin de facilitar la efectividad de las medidas de prevención, gestión y solución de conflictos políticos".

Desde su independencia de España, en 1968, Guinea Ecuatorial está considerado uno de los países más represivos del mundo debido a las acusaciones de detenciones y torturas de disidentes, y las denuncias de repetidos fraudes electorales por parte de la oposición y de la comunidad internacional.

La tensión se disparó en el pequeño país africano a finales de diciembre pasado a consecuencia de un supuesto golpe de Estado frustrado que denunció el Gobierno de Obiang, en el poder desde que derrocó en 1979 en un golpe militar a su tío Francisco Macías Nguema.