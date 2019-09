Oposición descarta que prospere el pedido de desafuero a Cristina Fernández

El bloque del opositor Frente para la Victoria en el Senado argentino descartó este martes cualquier posibilidad de que prospere un nuevo pedido de desafuero a la expresidenta Criistina Fernández (2007-2015) en el marco de una causa por presunta corrupción.

El jefe de los senadores kirchneristas, Marcelo Fuentes, sostuvo que la "tesitura" del aliado bloque peronista, que en otras oportunidades ya ha rechazado quitarle los fueros parlamentarios a Fernández, senadora desde finales de 2017, "ha sido constante hasta ahora" por lo que "no va a otorgar el desafuero".

El viernes pasado el juez Claudio Bonadio elevó a juicio la conocida como "causa de los cuadernos", en la que se acusa a Cristina Fernández, candidata a vicepresidenta para los comicios del próximo 27 de octubre, y a miembros de su Gobierno de haber recibido millonarios sobornos por parte de importantes empresarios de la obra pública.

El magistrado, que dirige la mayoría de casos de presunta corrupción que afectan a la actual senadora, pidió también, una vez más, que la Cámara Alta apruebe quitarle sus fueros para que sea detenida y cumpla prisión preventiva.

En declaraciones a la radio Futurock, Marcelo Fuentes afirmó que la "causa de los cuadernos" fue "armada no para llegar a juicio" sino para "generar un golpe de efecto en función de la persecución a Cristina Fernández de Kirchner".

A su juicio, el caso "tiene vicios estructurales que en cualquier sistema normal de derecho generan la nulidad de lo actuado" por la Justicia.

Bonadio y el fiscal del caso, Carlos Stornelli, acusan a Fernández de ser la jefa, junto a su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), de una asociación ilícita para recaudar sobornos de los más importantes empresarios del país, contratistas de obra pública, también procesados en la causa y entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente argentino, Mauricio Macri.

La senadora y candidata a vicepresidenta es actualmente sometida a juicio oral por otra causa por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su mandato.

Para el abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, el nuevo pedido de desafuero, que ingresó este lunes al Senado, no tiene "ningún justificativo y carece de fundamento legal".

"No es una medida novedosa. Es reactualizar una cuestión que ya había sido solicitada por el juez, que no va a tener ningún efecto porque ya el Congreso, en particular los senadores, han manifestado que no tiene ninguna posibilidad de que proceda", sostuvo el abogado en declaraciones a una emisora local.