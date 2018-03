Opositor venezolano: El diálogo de Zapatero sirvió para dar oxígeno a Maduro

El diputado opositor venezolano Léster Toledo ha afirmado que la iniciativa de diálogo del expresidente Jose Luis Rodríguez Zapatero entre el Gobierno y la oposición en Venezuela "solo sirvió para dar oxígeno" al presidente Nicolás Maduro y al régimen, y "para dividir a la oposición".

En una entrevista con Efe, Léster Toledo, del partido Voluntad Popular, exiliado y perseguido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), ha reflexionado sobre la situación que atraviesa la oposición venezolana a un día de que se celebre una "manifestación contra la dictadura" en capitales de todo el mundo.

Toledo ha explicado que los comicios del 20 de mayo son "un circo electoral" en los que la oposición está "eliminada o encarcelada" y los potenciales candidatos "inhabilitados".

Tras fracasar el diálogo en República Dominicana, Zapatero envió una carta a la oposición venezolana, en la que pedía que suscribieran el documento elaborado por la comisión facilitadora de las conversaciones y aceptaran los comicios de mayo.

El opositor venezolano ha criticado la postura de Zapatero por ser "la propuesta de Maduro" y no "calibrar los intereses de las otras partes" y ha explicado que la oposición "no se presenta porque no quiera, sino porque no le dejan".

Con respecto a la postura de España ante la crisis venezolana, Toledo ha explicado que el Partido Popular, Ciudadanos y el PSOE se "han solidarizado" con la causa, "han pedido la liberación de los presos políticos y han exigido un cambio".

Sin embargo, ha criticado la postura de Podemos, una formación que tiene "una vinculación económica con el régimen" y es una "mala copia de Chávez y una máquina de propaganda populista barata", ha declarado Toledo.

Preguntado por la oposición venezolana, Toledo ha explicado que está "más unida que nunca" y que su objetivo es "despolitizar la lucha y democratizar el país".

De hecho, la semana pasada, la oposición fundó el Frente Amplio Venezuela Libre, para articular a los distintos actores políticos y sociales y buscar el apoyo de la Iglesia Católica y Evangélica, de los movimientos estudiantiles y de los sindicatos entre otros.

Es este movimiento quien convoca la manifestación de mañana para mostrar a la comunidad internacional el rechazo hacia las votaciones de mayo y hacia el Gobierno de Nicolás Maduro.

Además, ha anunciado la posibilidad de acudir al Congreso de los Diputados y pedir que se comprometa públicamente a "desconocer los resultados del 20 de mayo".

Toledo, también líder en Europa del Frente Amplio Venezuela Libre, ha hecho hincapié en la situación de los miles de venezolanos que se encuentran en el exilio y ha tachado de "acto criminal" negar el asilo a un venezolano.

"España tiene casi 20.000 solicitudes de asilo en los últimos tres años y solo ha resuelto 100", ha expuesto el político opositor antes de recordar la postura de Venezuela cuando "acogió a miles de españoles que huían del franquismo".