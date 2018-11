Opositores vuelven a pedir a Bachelet que constate la "grave" crisis venezolana

La oposición venezolana se concentró hoy a las afueras de la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas para volver a pedir que la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, constate con su visita la "grave" crisis que atraviesa el país.

"Como venezolanos estamos esperando que venga, que camine por el país, que entre a los hospitales, que entre a las cárceles, que converse con los familiares de los presos políticos para que vea lo grave de la situación", dijo desde la concentración Lilian Tintori, esposa del líder encarcelado Leopoldo López.

Esta es la sexta ocasión que opositores, médicos, pacientes y familiares de los llamados presos políticos acuden hasta la sede del PNUD en Caracas para pedir la visita de Bachelet.

"Hace dos semanas nos dijeron que estaban en preparativos", señaló al respecto Tintori, quien agregó que la oposición insistirá en sus llamados a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos.

Recordó que el pasado 27 de septiembre se aprobó la visita de un equipo especializado y de la Alta Comisionada en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, para que se levante un informe sobre la situación del país, en lo que fue la primera resolución del órgano sobre Venezuela en su historia.

"Estamos en crisis humanitaria y no lo decimos nosotros, lo dicen los entes internacionales y los organismos internacionales que se dedican constantemente al tema de salud", añadió la opositora.

Desde la misma manifestación, el médico Guillermo Seijas aseguró que la crisis venezolana en materia de salud es "compleja" y que los hospitales no solo están desabastecidos, sino "en total deterioro".

Dijo además que la "desesperación" ha llevado a tres médicos a suicidarse "por no poder atender a sus pacientes y verlos morir" ante la escasez de tratamientos.

Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, atraviesa una severa crisis económica que se expresa en escasez de alimentos y medicinas así como en hiperinflación, un indicador que el Fondo Monetario Internacional estima cierre en 10.000.000 % el venidero 2019.

La escasez de fármacos y vacunas ha provocado, además, que enfermedades que se consideraban controladas como la malaria o la difteria regresaran al país, según dijo en la manifestación la médico Elizabeth Ball.

"Los hospitales no tienen agua, los hospitales no tienen cloro, no hay en la mayoría de los hospitales ascensores (...), la vacunación en Venezuela está en su nivel más bajo histórico, aquí la gente se muere de malaria, de difteria", aseguró.