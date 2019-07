Oramas (CC) pide a Sánchez que renuncie si no logra la investidura y deje de 'humillar' a Podemos

En rueda de prensa, Ana Oramas afirmó que a Pedro Sánchez y a su portavoz, José Luis Ábalos, se les ha "olvidado" que si la investidura es fallida, el Rey tendrá que volver a abrir la ronda de consultas con todos los partidos y Sánchez puede renunciar a la oferta que le hará Felipe VI, como sucedió con Mariano Rajoy, pues "no es Pedro Sánchez el que decide si va a haber elecciones o no", remarcó Oramas.

La diputada indicó que fue "clara" en la reunión que mantuvo con el Rey y con José Luis Ábalos, en el sentido de que nunca apoyarían un Gobierno en el que esté Podemos, y quiso dejar claro que CC no es "sospechoso" de tener "nada en contra" del Partido Socialista.

Es más, recordó que en 2015 y 2016, cuando Pedro Sánchez se presentó a presidente y no logró la investidura porque Podemos no se abstuvo, Coalición Canaria fue la única fuerza que apoyó aquél Gobierno, y hace un año, cuando se votó la moción de censura, se abstuvo porque Canarias "se jugaba mucho".

Ana Oramas señaló que esa abstención fue "defraudada" porque Pedro Sánchez, en nueve meses, "incumplió el REF, el Estatuto y las partidas comprometidas con Canarias", y aún así "tuvimos un voto de confianza hasta noviembre y diciembre, cuando los ministros comunicaron que no iban a cumplir con Canarias", apostilló.

Oramas insistió en que su partido adquirió el compromiso electoral de que no iban a apoyar ni un gobierno de coalición, cooperación o de carácter programático con Podemos, y añadió que no van a dar ni una abstención, ni un voto de confianza a un presidente que "ya incumplió" con Canarias. No obstante, si se diera la posibilidad de que Sánchez sea investido gracias a la abstención de Cs o PP, advirtió de que van a estar "vigilantes" cada semana con que se cumpla con Canarias.

Si esto fuera así, la parlamentaria dijo estar dispuesta a ayudar en la gobernabilidad firmando un acuerdo de Legislatura donde estén "todos los asuntos de Canarias". "Somos gente seria y vamos a apoyar todas las medidas que sean buenas para nuestro país", agregó.

Ana Oramas cree que en este momento Pedro Sánchez quiere "un voto de adhesión y no está negociando nada, pues quiere un Gobierno en minoría con su programa electoral y no ha ofrecido un Gobierno de coalición con Cs y PP". "Como ese es mi interés personal, vuelve a hacer elecciones", criticó Oramas, quien entiende que un presidente del Gobierno de España "tiene que pensar en este país, que no necesita nuevas elecciones, sino un Gobierno, y para eso hay que trabajar, presentar un programa y ceder".

Por otro lado, considera que la "humillación" a la que Pedro Sánchez está "sometiendo" a Pablo Iglesias "no tiene sentido". "Si no quiere pactar con Podemos, que lo diga claramente y se centre en pactar con otras fuerzas políticas. Eso no es serio, sobre todo en un país que ha pasado por dos elecciones y cuando todas las encuestas dicen que no va a volver a haber mayorías absolutas", dijo.

"NO TENER EXCUSAS".

La diputada nacionalista reiteró que CC no va a apoyar la investidura de Sánchez y recordó que en la reunión que tuvo con Ábalos le dijo que si querían hablar de gobernabilidad y apoyos puntuales, primero tenían que cumplir "ya" con Canarias y "no tener excusas". Además, quiso subrayar que no van a cambiar de posición o de voto haya un Gobierno de CC o PSOE en las islas.

En su opinión, "lo que tiene que hacer el PSOE es demostrar que se merece el apoyo que va a necesitar para la gobernabilidad en este país", y advirtió que hay muchas comisiones con capacidad legislativa donde llegan los Proyectos de Ley y donde el voto del Grupo Mixto es el que decide si se aprueban o no.

"Si vamos a elecciones, no puede ser porque le interese al PSOE, sino porque no hay posibilidades de acuerdo. Eso no se puede permitir ni un líder, ni un presidente del Gobierno de España, cuyas prioridades tienen que ser el país, su partido y después él. Creo que en estos momentos son estrategias electorales y personales del presidente y creo que tiene que meditar esas circunstancias", concluyó Oramas.