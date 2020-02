Oramas sugiere que el avión de Delcy Rodríguez podría transportar "cajas con lingotes de oro" para fundirlo en Turquía

"Hay rumores de todo tipo", ha asegurado la dirigente canaria, que ha explicado que, en su última visita a Caracas, encontró en su hotel una gran concentración de ciudadanos iraníes y chinos. "Allí se vendió todo a 80 años, en Venezuela, el país mas rico", ha explicado.

"Lo que se está diciendo es que el oro de Venezuela se está fundiendo en Turquía y que se iba con cajas con lingotes de oro", ha continuado Oramas, que se ha mostrado sorprendida. "¿Por qué el avión que traía a Delcy siguió con otras personas de Venezuela y con cajas hacia Turquía? ¿Por qué ella tiene que ir a Doha y no regresa en el otro avión", se ha preguntado.

La diputada canaria no entiende porque no se produjo una "llamada de Presidencia del Gobierno o de Exteriores" para que el recibimiento hubiese sido de un secretario de Estado y no del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

"No es que me de pena. Creo que se ha comido un marrón y que no se permite decir la verdad. Si hay una razón de Estado que tiene que ser secreta... que se comprometan a comparecer en la comisión de secretos del Congreso", ha apuntado.

Con todo, para la portavoz de Coalición Canaria "la única explicación" para la visita de Rodríguez es que "ella pensara que podía bajar y tener una reunión para contrarrestar el no recibimiento" del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que visitó España el pasado 25 de enero.