Ordóñez denunciará mañana a las puertas de Interior la negativa de Zoido a recibirla y su "inacción" para disolver a ETA

Ordóñez tiene previsto comparecer públicamente a las doce del mediodía y lo hará acompañada de otras víctimas del terrorismo, entre ellas, Ana Velasco (hija de Jesús Velasco y Ana María Vidal-Abarca), Conchita Martín (viuda del teniente coronel Pedro Antonio Blanco) o María Jesús González (madre de Irene Villa).

Fuentes de Covite han explicado a Europa Press que en agosto del pasado año se solicitó a Zoido por escrito una reunión y no obtuvieron respuesta y la propia Ordóñez le reiteró esta petición personalmente al ministro cuando coincidieron en enero en el acto de homenaje a su hermano Gregorio Ordóñez en el cementerio de Polloe en San Sebastián y, a principios de febrero, en la entrega de los premios de la Fundación Gregorio Ordóñez, también en la capital donostiarra.

Covite ha calificado de "grave" que el ministro no haya atendido esa petición de reunión y, por ello, este martes Consuelo Ordóñez expondrá a las puertas del ministerio de Interior el planteamiento que quiere trasladar a Zoido.

Este colectivo ha señalado que, ante esta posición del ministro y los últimos pronunciamientos de ETA, Ordóñez expondrá en Madrid las "líneas rojas" de las víctimas ante el final de la banda armada y exigirá al Gobierno central "su disolución inmediata".

Covite, que ha señalado que el propio Ministerio "reconoce que quedan una decena de etarras no detenidos", ha afirmado no entender por qué "no se da el golpe definitivo a ETA y se le disuelve". A su juicio, se está dejando que ETA "escriba su propio final".

En su cuenta oficial de Twitter, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, publicaba este mismo lunes que "de ETA no esperan nada". "Ni que nos pida perdón, ni que se arrepientan, ni que colaboren. De quiénes esperamos y exigimos es de nuestro gobierno. ¿Por qué no disuelven a ETA? ¿Por qué los tratan como a un azucarillo? Que se disuelvan, que se disuelvan...", asegura.