Organizaciones en Miami piden a "resistencia" nicaragüense replantearse lucha

Tres organizaciones culturales nicaragüenses en Miami enviaron hoy un "mensaje de esperanza" a sus compatriotas de la "resistencia cívica y pacífica" al "orteguismo" en el que les instan a replantearse su estrategia para "hacerla más efectiva con el mínimo de pérdidas de vidas".

"A través de las páginas fatales de la historia, Nicaragua está hecha para la Libertad", dicen citando al poeta Rubén Darío el Movimiento Mundial Dariano (MMD), el Círculo de Escritores y Poetas Iberoamericanos (CEPI) y el Instituto Cultura Nicaragüense Americano Pablo Antonio Cuadra (INCUNAPAC).

Tras señalar que "el orteguismo" carece de la "más mínima ética y de humanismo y está dispuesto a seguir en el poder por sobre una montaña de muertos" con ayuda de "fuerzas irregulares", las tres organizaciones con sede en Miami exponen las razones por las que creen que debe cambiarse la estrategia de la "resistencia".

"Instamos a seguir la lucha, pero no nos dejemos engañar por el alto espíritu de lucha que, valioso como es, no será efectivo si no se realiza con base a una estrategia global y a métodos que eviten el exterminio de los dirigentes y activistas, llevando a una declinación de la lucha y al triunfo del dictador", señalan.

Para el MMD, el CEPI y el INCUNAPAC, el primer punto es "dar por terminado el diálogo con el Gobierno" por no haber aportado solución alguna ni haber servido para que cese "la sangrienta represión".

En lugar de ese diálogo, los sectores que participan en las protestas deberían sustituirlo por un diálogo interno de la Alianza Cívica y otros invitados para "analizar todos los aspectos de la lucha a partir del 19 de abril y con base a eso replantear su estrategia".

"De seguir las protestas en la forma en que se han venido dando, se corre el riesgo de entrar en una etapa de agotamiento y cansancio, que es lo que el Gobierno persigue al prestar oídos sordos al clamor general nacional e internacional e incrementar la sangrienta represión", subrayan.

También creen que se debe instar a la comunidad internacional a tomar "decisiones que vayan más allá de los comunicados de denuncia" y a que no mantengan "intactas" sus relaciones con "una monstruosa dictadura" como califican al Gobierno de Daniel Ortega.

Las tres organizaciones culturales protestan por los ataques a los obispos y sacerdotes de la Iglesia católica nicaragüense y reconocen la importancia de la aplicación de sanciones estadounidenses a funcionarios del régimen "barbárico nicaragüense", pero reclaman "medidas más enérgicas y efectivas".

También invitan a los nicaragüenses que viven en el exterior a mantener su "espíritu de solidaridad" con los que se "exponen a diario" en Nicaragua, sin dejarse "vencer por ver que se trata de una lucha que puede prolongarse y que no era tan de corto plazo como muchos han creído".

Al menos 351 nicaragüenses han muerto y 261 más están desaparecidos en la represión desatada por el Gobierno contra las protestas que comenzaron el pasado 18 de abril en el país, informó la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).