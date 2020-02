Ortega Smith: Feijóo se pone "nervioso" porque Vox es el partido "antifeudos"

El secretario general nacional de Vox, Javier Ortega Smith, ha señalado este viernes que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó "está nervioso" porque "tiene un feudo" y sabe que Vox es el partido "antichiringuitos y antifeudos", en respuesta a las declaraciones del presidente gallego en las que asegura que no pactará con Vox "porque está en contra de Galicia".

Ortega Smith ha hecho estas declaraciones a los medios después de un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, donde ha dicho que le preocupa "enormemente que Feijoó esté mimetizándose con el lenguaje de los nacionalistas y separatistas".

"Los gallegos saben que se puede amar a Galicia profundamente, a su tierriña, sin por eso despreciar al resto de España", ha manifestado el secretario general de Vox, quien ha afirmado que "los gallegos saben que Galicia no es una nación" y que se puede hablar gallego y defenderlo sin "prohibir el español en las escuelas y en las administraciones" como a su juicio hace la política lingüística de la Xunta.

Ha advertido Ortega Smith que serán los gallegos quienes dirán en las elecciones si "necesitan o no necesitan a Vox" y le ha pedido al presidente gallego que no hable en nombre de Galicia porque no representa a todos los gallegos.

También se ha pronunciado en este sentido la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, quien ha dicho que su partido "trabaja por España" por lo que "no puede estar en contra de Galicia", como ha dicho Feijoó, a quien ha acusado de trabajar "solo" para esta región.

"Cada presidente autonómico, cuando hace su trabajo, está trabajando para todos los españoles, no solo para los regionalismos y los nacionalismos", ha indicado Monasterio, a quien le preocuparía "muchísimo que el PP estuviese en esa posición".