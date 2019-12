Ortega Smith acusa al PP de "tirar sus votos" en la Mesa del Congreso y regalar un puesto al "totalitario Podemos"

Desde la plaza de Chamberí, donde ha participado en el acto del Ayuntamiento en homenaje a la Constitución, el también portavoz de Vox en el Consistorio ha señalado que están "sorprendidos" por lo que vieron hacer a los diputados 'populares', algo que nunca se habría imaginado.

"Nunca me habría imaginado, ni en el peor de los escenarios, que el PP estaría dispuesto a entregar un secretario de la Mesa al partido totalitario de Podemos. Cuando el PP en las votaciones ya tenía asegurado su secretario y con sus votos no llegaba a un segundo, si sólo hubiera dado seis de sus votos a Vox, ese secretario cuarto de la Mesa sería de Vox pero prefirió dárselo a Cs, que sólo tiene diez escaños y no tenía ninguna posibilidad", ha manifestado.

Según Ortega Smith, "el PP sabía que estaba tirando sus votos, juntos con Cs, y que no tenía posibilidad de tener otro secretario en la Mesa, además de estar regalando ese puesto a Podemos".

Javier Ortega Smith ha defendido que Vox es "un partido que cumple lo pactado, al que no le hace falta ni firmar un documento". "Nuestra palabra es ley", ha lanzado después de criticar que el PP "parece olvidarse de acuerdos de investidura", lo que les "obliga a ser vigilantes a la hora de exigir su cumplimiento para que no ocurra como ayer, que prefirieron echarse en brazos de la izquierda totalitaria".