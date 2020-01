Ortega Smith asegura que no le sorprende que Sánchez defienda a Ábalos: "Son del equipo y hacen las mismas barbaridades"

Además, ha asegurado, "ante aquellos que pretenden declarar persona 'non grata' a nuestro presidente, Santiago Abascal, nosotros hoy queremos declarar así al ministro Ábalos porque se ha reunido de forma escondida en un avión con quien está expulsada del territorio europeo y viene a ser representante de la dictadura marxista de Maduro en Venezuela".

También ha lamentado que "mientras ha mantenido esa reunión", en cambio "no ha querido reunirse con el legítimo representante democrático de la nación hermana de Venezuela, con quien sí se ha reunido nuestro presidente, Santiago Abascal".

Ortega Smith ha realizado estas declaraciones esta tarde frente al Parlamento de La Rioja en Logroño tras mantener una reunión con empresarios riojanos que le han mostrado "diferentes preocupaciones" a las que hacer frente como "los aranceles, la presión fiscal o la despoblación".

A nivel nacional, el secretario general de Vox ha asegurado que Pedro Sánchez es "la mentira personalizada" porque "dice una cosa y luego hace la contraria" y, por ello, "no me sorprende que defienda la reunión de Ábalos igual que cuando defiende a una persona que no cumple ninguno de los requisitos mínimos para ser Fiscal General del Estado".

Ante ello, ha continuado, "desgraciadamente" éste es "el gobierno que tenemos en España pero con la ayuda de los riojanos y de todos los españoles lograremos que haya un Gobierno que defienda la legalidad y el interés de los españoles".

Ortega Smith, que ha realizado estas declaraciones en la calle, ha recibido también abucheos por parte de un grupo de personas que se encontraban en las inmediaciones con gritos de "¡Fuera!" e insultos. Smith ha lamentado esta situación y ha asegurado que "ante quienes vociferan contra la libertad y la democracia, es hora de que los españoles democráticamente les digamos que tienen que salir de las instituciones porque ha llegado la hora de aquellos que defienden la Ley y la democracia española. No estamos dispuestos a que esto acabe como Cuba o Venezuela".