Ortega Smith: El Supremo ha hecho una sentencia de autor en el "procés"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha acusado este martes en Ciudad Real a los jueces del Tribunal Supremo de ser "grandes cocineros" al haber hecho "una sentencia de autor" en el caso del "procés".

Ante más de 300 militantes y simpatizantes que han llenado el local donde Ortega Smith ha participado en un acto de precampaña electoral en Ciudad Real, ha asegurado que Vox respeta la independencia del Poder Judicial, pero, también ha dicho, es "exigible al poder judicial que respete al poder legislativo".

Ortega Smith, que ha dedicado gran parte de su intervención a referirse a la sentencia del "procés", ha asegurado parafraseando al Quijote que cuanto "más ladre el separatismo, más lo combatiremos, más lo sentaremos en el banquillo, más pediremos su ilegalización y más pediremos la aplicación del 155".

El líder de Vox ha insistido en la petición de Vox de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar "de verdad" su independencia, y ha sido muy crítico a la hora de señalar que esta sentencia ha sido "impresentable" porque "ha querido engañar a los españoles".

"Nos han querido decir que no había un intento de golpe de Estado, que no había un intento de declarar la independencia en una parte del territorio de España, y que no había una organización perfectamente estructurada y una organización criminal que tenía un fin muy claro, el de subvertir el orden constitucional y terminar el gobierno de la nación y pisotear las leyes".

Y ha apuntado que "nadie nos va a ganar en la defensa del respeto a las instituciones, nadie nos va a ganar en la defensa que ha de hacerse de las resoluciones judiciales", pero tampoco "nadie nos va a ganar en criticar cuando esas sentencias huelen a ser torcidas por la presión política de un gobierno".

El secretario general de Vox ha criticado que la sentencia del "procés" también dedique un párrafo a Vox y haga una clara referencia a que "no conviene" que los partidos políticos "ejerzan la acusación particular", asegurando que los jueces se han olvidado de que "es un derecho constitucional" el poder hacerlo.

También ha defendido el papel que ha jugado este partido político en todo el juicio, señalando que "nunca jamás hemos utilizado una sala de un tribunal para hacer política, hemos ejercido la acusación penal, y hemos ejercitado el derecho, no la política; que por cierto, es lo que han ejercido todos los abogados de los golpistas que utilizaban la sala de los Penal del Tribunal Supremo para hacer auténticos mítines delirantes de su propaganda separatista".

Vox ha insistido, que en este proceso judicial no ha actuado en representación "de un partido político, sino, de miles de españoles que quisieron apoyarnos con sus fianzas".

Y ha recalcado que la sala se ha preparado ante las denuncias que sabía que iba a realizar Vox, al incluir en la sentencia la advertencia de que si esta era adversa, se podía criticar al tribunal acusándolo "de haber tenido algún tipo de presión o condicionamiento ideológico".

Para Ortega Smith estaba claro que el tribunal sabía lo que estaba haciendo, "cómo sabía que lo íbamos a denunciar".

Finalmente, ha apuntado que Vox va impulsar desde el Congreso la reforma del código penal, para que éste deje muy claro el que "con violencia o con flores, el que dé un golpe de Estado se va a la cárcel el resto de su vida".