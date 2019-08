Ortega Smith (Vox) defiende que Ayuso merece "presunción de inocencia": "Que no intenten empañar una investidura"

Antes de la celebración de la segunda sesión del Pleno de investidura en los pasillos de la Cámara regional, Ortega Smith ha indicado que las cuestiones de corrupción tienen que ventilarse en sede judicial y no en el Parlamento madrileño.

"No voy a entrar en cuestiones que no conozco y hoy no es el día para andar buscando supuestas corrupciones, quien tenga pruebas que las presente en los tribunales y que no intenten empañar una investidura. Todo el mundo merece la presunción de inocencia", ha sostenido.

Así, ha indicado que confía en que este será un paso en la Asamblea para la recuperación de la libertad en la Comunidad, un precedente para que esto suceda también el el territorio Español por un orden y la libertad constitucional.

En este punto, se ha mostrado satisfecho con poder asistir al Pleno de hoy donde exigirán coherencia a PP y Cs para desmontar juntos las políticas de la izquierda. Ha asegurado que votarán en consecuencia y coherencia bajo la responsabilidad de su compromiso de hacer presidenta a Ayuso.