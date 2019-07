Ortega Smith (Vox) dice que la comunicación con Cs es "permanente" aunque no pase siempre por Aguado

Así lo ha indicado después de que ayer la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, al presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, que volviera a convocar ronda de contactos con los partidos, con el fin de ir a un pleno la semana que viene, antes de que termine julio. Aguado volvió a salir diciendo que no había habido "novedades" desde hace trece días. "Estamos en el mismo bloqueo", aseguró.

Al respecto, Ortega Smith ha censurado que el portavoz de la formación naranja se "empeñe todos los días" en decir que las negociaciones "están rotas, que no hay posibilidad de desbloquear", cuando no es cierto.

En declaraciones a Intereconomía recogidas por Europa Press, ha subrayado que Aguado "sabe que la línea de negociación y comunicación con Ciudadanos no se ha roto en ningún momento" y que existe "una línea permanente de comunicación" con este partido. "Si me pincha un poco, me obliga a tener que decir que ya sabemos que no pasa siempre por usted, se mueve a otros niveles. En los partidos hay presidentes, hay secretarios generales, que también intervenimos en las negociaciones aunque no estemos todo el día diciendo en la prensa que no nos gusta", le ha recordado a Aguado.

En este sentido, ha recordado que eso mismo pasó en Murcia, donde finalmente sí hubo un acuerdo entre PP, Cs y Vox para investir de Fernando López Miras, pero desde el partido liderado por Albert Rivera estuvieron "hasta el último minuto" diciendo que "no había negociaciones" cuando nunca se rompió la negociación.

Así, Ortega Smith ha enfatizado que de cara a la investidura de la popular Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid tampoco se han roto las negociaciones entre las tres formaciones para recalcar que "una cosa es el teatro que se hace de cara a la galería y otra como discurren los acontecimientos".

En esta línea, ha enfatizado que a pesar de que se empeñen en decir que las negociaciones "están en 'stand by'" se está "avanzando" y es "posible" que se llegue a un acuerdo que se pueda materializar "esta misma semana".

Las negociaciones van "razonablemente bien", ha insistido Ortega Smith, que vería "inaceptable" que no se lograra un pacto y ha señalado que "único objetivo de Vox" es evitar que gobierne la izquierda.

"Estoy convencido, al menos muy esperanzado, de que PP y Cs entiendan que hay que hacerle frente a la izquierda y que por tanto hay que llegar a un acuerdo. Aunque nos diferencien muchas cosas, los elementos clave de diferenciación con la izquierda son los que nos van a hacer mantener el acuerdo", ha zanjado.