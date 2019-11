Ortega Smith advierte que Vox no aplica las normas "con guante de seda" como "el 155 de mentirijilla de PP y Cs"

"Se debe tomar el control de la Generalitat de principio a fin"

Reitera que tienen la "decidida voluntad" de ilegalizar a "todos los partidos separatistas de España"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha advertido este viernes que su formación no aplica las normas "con guante de seda" y "en un corto periodo de tiempo" como fue, a su juicio, la aplicación "de mentirijillas de PP y Cs" del artículo 155 de la Constitución. "Se debe tomar el control de la Generalitat de principio a fin, poner al mando a la Guardia Civil y si no les gusta pondremos al General Fulgencio Coll", ha apostillado Smith.

Ortega Smith se ha expresado así en un acto de campaña electoral en Palma que, según la organización, ha contado con unas 1.200 personas. Asimismo, ha avisado de que "el separatismo lo ha tenido muy fácil hasta ahora porque tenía a la derechita cobarde y la izquierda cómplice", si bien "ahora ven a los españoles en pie, cansados de su matonería e insultos".

"El separatismo cobarde sabe que en el Congreso de los Diputados les vamos a denunciar y que a cada día que pasa su recorrido es más corto", ha declarado el secretario general, añadiendo que tienen la "decidida voluntad" de ilegalizar a "todos los partidos separatistas de España". "Que lo tengan claro, esto no ha hecho más que empezar", ha dicho.

Asimismo, ha insistido en "cerrar las 'embajadillas' por el mundo" y realizar una auditoría en la Generalitat para levantar "hasta la última alfombra y hasta el último euro que se han llevado". "Que España nos roba dicen, pero los primeros que han robado son ellos", ha sostenido Ortega Smith.

Por último, ha llamado a la movilización del electorado y ha considerado que "en estos 24 escaños que se tenían hasta ahora y los muchos más que habrá se podrá ver un Congreso muy diferente" que representará "el rostro de millones de españoles".

En este sentido, ha concretado que "se podrá ver el rostro de víctimas de terrorismo que se han visto olvidados, de padres que han visto como adoctrinaban a sus hijos, de los jóvenes lejos de las fronteras españolas, de los servidores públicos, del funcionariado de prisiones y de tantos españoles que se levantan cada mañana para sacar adelante su negocio".

SALVÁ Y CAÑADAS

La candidata de Vox al Senado por Mallorca, Manuela Cañadas, ha explicado que está en Vox porque en su programa "se contempla la libre elección de lengua para los padres, la derogación de la normativa lingüística y eliminar el catalán del Estatuto de las Baleares".

"Impediré que el conflicto de mi tierra natal, a la que miro incrédula y con mucha tristeza, sea trasladado a Baleares por el desgobierno del Pacto. No quiero una Cataluña en mi tierra de adopción y la tierra de mi marido, mis hijas y mi nieta. No quiero que secuestren nuestros derechos ni que coarten nuestra libertad con la excusa de la lengua", ha dicho.

En este sentido, ha considerado que se está "en un punto sin retorno para frenar este ejército y recuperar la paz y la convivencia en las Islas". "Por eso no dudaré desde el Senado en dar mi sí a los artículos 166 y 155, y tender la mano a todos los españoles abandonados en Cataluña", ha dicho.

"La excusa es la lengua, la realidad es la corrupción. El saqueo a Cataluña es un hecho y en Baleares se malgasta el dinero y se deriva a la secta del procés en detrimento de las necesidades y prioridades de todos nosotros", ha criticado.

Finalmente, ha dicho que el Partido Socialista en Baleares "está dirigido por una independista aliada con chavistas, proetarras y golpistas". "Mientras nos roban dinero de Sanidad, Educación, limpieza y seguridad en las calles, en depuradoras para dejar de verter aguas fecales al mar, se regala nuestra sanidad al turismo sanitario e inmigración ilegal que retrasan las listas de espera de todos los ciudadanos", ha criticado.

Por su parte, el candidato al Congreso, Antonio Salvá, ha dicho que se si es diputado "no se va a callar", ya que "va a decir en el Congreso lo que los demás callan y voy a hablar de aquello de lo que evitan pronunciarse".

Asimismo, ha defendido que "tiene su vida hecha y es médico", por lo que "no necesita ser diputado para vivir ni he contraído obligaciones que me conviertan en deudor de nadie". "Estoy en esto porque quiero, porque creo que Baleares y España aún tienen solución", ha dicho.

"Sólo hay dos cosas que no os puedo prometer por que no las voy a hacer. No voy a pactar con los que quieren romper nuestro país. Y con los que mataron a mi hijo, y con sus amigos, no me veréis ni tomar un café", ha concluido.