Ortega Smith (Vox): Venimos a gobernar pero no nos comprarán con sillones

El secretario general nacional de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado este domingo en Pamplona que su partido "ha venido a gobernar, pero no nos van a comprar con sillones ni están "dispuestos a llegar al Gobierno de España para traicionar a los españoles, como hizo el PP y como está haciendo el PSOE".

En un acto político celebrado para la presentación pública del nuevo equipo de Vox en Navarra, Ortega se ha referido a la estrategia de su partido en Andalucía, Murcia y el Ayuntamiento de Madrid, donde "querían que estuviéramos para que convalidáramos sus chanchullos".

"Cuando no lo han logrado con insultos y amenazas se creen que nos van a comprar con sillones", ha rechazado para asegurar que Vox "ha venido para gobernar", pero no quiere "un gobierno de traidores" como a su juicio han sido los de PP o PSOE, que se diferencian de su formación porque "nosotros no hemos variado un ápice nuestro discurso, nuestro mensaje y nuestros principios".

Ante un auditorio de unas 400 personas, entre las que se habían repartido banderas españolas y otras con el anagrama del partido, y con más de media hora de retraso respecto al horario anunciado, Ortega ha tenido presente el lugar donde se encontraba, ante unos navarros que "sois la referencia de tantos españoles".

Ha aludido a problemas que existen en España según diversas zonas, como la inmigración ilegal o "el azote secesionista", pero ha reconocido la "peculiaridad" de la Comunidad foral: "Lo tenéis todo: El totalitarismo más extremo, el anexionismo del País Vasco o el ataque a nuestras instituciones" como la Guardia Civil, con la retirada de la competencia de tráfico.

Sin embargo, ha asegurado que "desde aquí vamos a reconquistar esa Navarra que se siente orgullosa de ser española", ha animado a los navarros porque "España os necesita" y les ha asegurado que "hasta el último de nuestros simpatizantes va a luchar por Navarra, para que Navarra se saque las garras de los separatistas vascos".

"No estáis solos, vuestra lucha es nuestra lucha", ha zanjado un Ortega Smith que también se ha detenido en enumerar los principios que sostienen su ideario y que considera que están "ante un momento muy delicado y serio" por ser objeto de un "sistemático, concienzudo y programado ataque".

Así, ha lamentado el "desprecio más absoluto a la vida" con el "fomento del aborto y la eutanasia"; también el "ataque" que a su juicio sufre también la "cédula básica de la sociedad" que es la familia; o el "adoctrinamiento" de los jóvenes a través del control de la educación y también de los medios de comunicación.

Con todo ello están haciendo de las nuevas generaciones "una colección de sumisos" y de los españoles una sociedad desinformada, que desconoce que tras la inmigración ilegal hay un "aumento de los delitos sexuales, los robos en manada o las agresiones en las calles", ha dicho en defensa de su idea de abogar por una "inmigración legal y ordenada", alejada del "mensaje falso de que somos xenófobos y racistas".

También ha intervenido el nuevo presidente de Vox en Navarra, el militar andaluz con más de 40 años en Navarra Emilio Jiménez Román, quien ha comenzado su intervención defendiendo la permanencia de la Guardia Civil en Navarra, y ha tenido un claro mensaje al animar a los simpatizantes a "salir de las catacumbas, no hay que avergonzarse de decir qué somos y en qué creemos".

Ha defendido el ideario de su formación, en aspectos como la defensa de la propiedad o de la legítima defensa, y ha rechazado especialmente el programa educativo navarro "Skolae" porque "la mayoría de los padres estamos en contra de que a nuestros hijos los eduquen otros. Para eso estamos nosotros".

Especialmente crítico ha sido con los partidos que tradicionalmente han gobernado en Navarra, UPN, PP y PSOE, que "nos han llevado a la situación actual" por sus "guerras intestinas", con una mención particular a los socialistas, que "están blanqueando partidos políticos que deberían estar ilegalizados, y son pareja de hecho de estos partidos".

Además, Jiménez ha dicho sentir "vergüenza" de la presidenta de Navarra, María Chivite, quien "dijo que la derecha estaba muy cómoda con ETA: Quienes hemos vivido aquí hemos vivido el miedo y la coacción. Decir eso es lamentable", ha subrayado.

En cualquier caso, y tras contar una anécdota en un desfile militar, ha utilizado el símil para asegurar que "hoy somos 20.000 navarros los que llevamos el paso bien y no confundido, el paso correcto", ha dicho entre los aplausos de los asistentes.