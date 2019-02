Ortega Smith (Vox) insta a las fuerzas políticas con grupo parlamentario a presentar una moción contra Sánchez

En una entrevista en Esradio recogida por Europa Press, Ortega Smith ha subrayado que, a pocos días de que comience el juicio a los líderes del 'procés' en el Tribunal Supremo, desde su formación continuarán con el esfuerzo de que "el juicio sea un juicio y no un circo mediático", como, asegura, pretenden los independentistas. "Hay que proteger las instituciones y demostrar que el TS tiene el respaldo de los españoles", ha puntualizado, antes de asegurar que con los mediadores que se pretendían incluir se buscaba "desligitimar las instituciones" y dejar claro que todo se puede acordar por debajo de la mesa.

Así, ha señalado que Vox, como acusación popular, afrontan el juicio con "serenidad" después de dos años de trabajo que les han permitido "acopiar gran cantidad de pruebas contundentes". A su entender, serán suficientes para lograr las "importantes condenas" que solicitan, y se ha felicitado de ir en la misma línea que la fiscalía.

Con todo, ha recordado que será un juicio "duro" donde habrá una presión importante por parte de la defensa de los líderes soberanistas, que, según ha recalcado "intentaran escenificar el teatro de que es un juicio político donde se persiguen ideas y que en España no hay garantías".

"UNA HORCA CONTRA LAS LIBERTADES"

En este sentido, ha señalado que las defensas "de los golpistas" van a a intentar convertirlo en juicio político, y ha avanzado que protestarán ante la sala para que no puedan llevar el lazo amarillo, "una horca contra las libertades". "No hay derecho a que lleven un símbolo que dice que son presos políticos, no hay que permitírselo", ha añadido.

Por eso, Ortega Smith ha indicado que esperan que los independentistas "queden en evidencia" y que cuando se dicte sentencia "quede claro que ha habido un terrorífico golpe de Estado". En este punto, ha recordado que la acusación que impulsa Vox defenderán que hay un delito de rebelión "que es el más grave en el Código Penal contra la Constitución".

"Es el delito principal, y ahí centraremos la línea acusatoria, el objetivo era romper el ordenamiento constitucional, el fin último era romper la nación española", ha apostillado, para recordar que no se trata de un delito de resultado "sino de actividad, actividad tendente a la destrucción del Estado de Derecho, la nación y la Constitución".

Además, ha celebrado la convocatoria de la manifestación en la Plaza de Colón de Madrid de este domingo, y ha puntualizado que Vox estará siempre, "convoque quien convoque", porque se debe dar un mensaje de unidad. "Un mensaje de que la nación está por encima de los partidos políticos, es lo que nos va a guiar siempre", ha añadido.