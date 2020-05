Ortega Smith llama "acomplejado" a Cs por criticar a Vox y reivindica el ambiente festivo de las protestas

El secretario general de Vox y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha reivindicado el ambiente "festivo" de las marchas en coche organizadas por su partido este sábado para pedir la dimisión del Gobierno por su gestión de la crisis del coronavirus, y ha llamado "acomplejados" a los cargos de Ciudadanos que han criticado a Vox en relación con estas protestas.

"Han sido festivas, con alegría, todos con la bandera de España, y a la vez reivindicativas", porque se ha hecho "una triste y desgraciada denuncia contra el Gobierno criminal que ha abandonado a los españoles en su peor momento", ha declarado en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press.

Según ha señalado, Vox considera que las manifestaciones fueron "un éxito", pero el primer logro para ellos fue que las delegaciones del Gobierno en las distintas comunidades autónomas o, en su defecto, los tribunales autorizaran su celebración.

Desde que se decretó el estado de alarma por el coronavirus, otras manifestaciones se han impedido con argumentos basados en el riesgo de que se produzcan aglomeraciones y que eso favorezca el contagio del virus entre los participantes y, posteriormente, a otras personas.

Según Ortega Smith, el Gobierno tiene una "estrategia de denegación del derecho de manifestación" durante el estado de alarma y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hizo una "maniobra" contra las protestas convocadas por Vox firmando él mismo las resoluciones de prohibición.

Pero, tras recurrir a los tribunales, el partido presidido por Santiago Abascal consiguió "devolver a los españoles el derecho a la libre manifestación", ha señalado.

PROTESTAS "PACÍFICAS Y RESPETUOSAS"

Según el dirigente de Vox, están "muy satisfechos" con cómo se desarrollaron las protestas el sábado, "en un ambiente pacífico y respetuoso, no como las de la extrema izquierda" donde acaban "quemando contenedores, cortando calles, atacando a la policía e insultando". No ha mencionado, sin embargo, los insultos y el acoso que sufrieron varios periodistas e informadores por algunos de los manifestantes.

Por otro lado, ha criticado a quienes acusan a su formación política de apropiarse de la bandera de España, que portaban la mayoría de los manifestantes.

"Esto es un viejo topicazo. Cuando, en tu legítimo derecho como español, quieres reivindicar lo que significa la enseña nacional, que representa nuestra soberanía nacional, la unidad nacional y nuestra libertad, te lo echan en cara los de la extrema izquierda o los de la derecha acomplejada, diciendo que eso es de fachas", ha declarado.

VOX NO BUSCA APROPIARSE DE LA BANDERA

Así ha contestado cuando se le ha preguntado por los comentarios en Twitter de algunos representantes de Ciudadanos. Sin embargo, lo que estos criticaron no fue el uso de la bandera de España en las protestas de Vox, sino el ambiente festivo en el que se celebraron pese a las casi 30.000 muertes que ha causado ya el coronavirus.

"Estos acomplejados intentan decir 'como te ha salido bien la manifestación, como has llenado el acto de Vistalegre, como has llenado los mítines, tú no puedes apropiarte de la bandera", ha dicho Ortega Smith, afirmando que lo del sábado, "más que una manifestación política", fue "una llamada a la dignidad y a la libertad". "Pedimos que se sume todo el mundo, a nadie le pedimos el carnet", ha agregado.

Por otro lado, ha defendido que sentirse "orgulloso" de los símbolos nacionales es "una condición natural". Asimismo, ha asegurado que Vox no pretende apropiarse de la bandera, sino que simplemente hace "un acto de reivindicación en libertad" del uso de esta enseña y anima a todos los españoles a mostrarla.