Ortega Smith asegura que la sentencia del juicio del 'procés' es una "gran estafa" y critica el golpe de Estado

"Ha sido una terrible decepción y en estos momentos continúa el golpe de Estado y nosotros vamos a continuar en los tribunales, en las calles y en las urnas porque aquí nos estamos jugando mucho más que la impunidad de unos gravísimos delincuentes, nos estamos jugando el Estado de derecho, la Constitución y la unidad de España", ha destacado Ortega Smith en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press.

Además, ha señalado que no se puede aceptar que el poder judicial "se ponga de espaldas" a la realidad para "contentar a alguien" que desconoce a quién y ha criticado que haya partidos políticos, como "le está pasando a PP y Ciudadanos que compren el relato".

El secretario general de Vox ha insistido en que es una situación "inaceptable" aunque se hubiera declarado la independencia "con guante de seda y cantándola como una poesía" ya que "sigue siendo un golpe de Estado" porque es "cambiar el Gobierno legítimo y derrocar la jefatura del Estado, al Rey Felipe VI" que "se vio forzado" dos días después del 1-O a dar un discurso "por la extrema gravedad y por la vulneración del Estado de derecho".

SÁNCHEZ NO HA LLAMADO A ABASCAL ANTE LA SITUACIÓN CATALANA

Ortega Smith ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha llamado al presidente de Vox, Santiago Abascal, este miércoles para abordar la situación en Cataluña, como ha hecho con Pablo Casado, Alberto Rivera y Pablo Iglesias porque Vox no está de acuerdo en buscar "otra vía".

"No nos han llamado, es normal, porque no aceptamos el relato de esta sentencia y no aceptamos que se pueda buscar otra vía que no sea la inmediata aplicación del artículo 116 de la Constitución para proceder inmediatamente a convocar a las Cortes y de llevar a cabo un proceso de toma de control absoluto", ha explicado el secretario general de Vox para después insistir en que su formación se mantendrá en "esa línea".