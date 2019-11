Ortega Smith se siente víctima de un escrache y se queda solo en esa denuncia porque Almeida le recrimina el "tono"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha afirmado ser víctima de un escrache durante el acto institucional por el 25N, denuncia pública en la que se ha quedado solo porque el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, aunque no haya secundado la reprobación, sí que le ha afeado el "tono" empleado con Nadia Otmani, la mujer que acabó en una silla de ruedas después de ser disparada por su cuñado al intentar defender a su hermana.

Vox no ha conseguido sacar adelante una proposición, presentada por vía de urgencia, para que "se "evite que cualquier invitado pueda interrumpir e increpar a los representantes de los madrileños y que se grabe en audio y vídeo la totalidad de estos actos para que sean los propios madrileños quienes puedan interpretar lo sucedido y no se vean mediatizados por la manipulación de determinados medios de comunicación". Más Madrid y PSOE han votado en contra y PP y Cs se han abstenido.

Ortega Smith, que al contestar a las preguntas de la prensa tras el Pleno ha vuelto a tildar de "numerito" orquestado el enfrentamiento con Nadia Otmani, ha encuadrado lo ocurrido en el acto institucional de "escrache", "coreografía" y "campaña de marketing de grupos políticos", además de insistir en que él no faltó el respeto a nadie.

"Cuando le tocó a otro portavoz intervenir yo no zapateé el suelo, no levanté pancartas ni increpé a nadie", ha lanzado en el Pleno de Cibeles, donde se ha dirigido al PSOE, grupo que le ha acusado de no respetar los valores constitucionales con su "boicot" a los actos contra la violencia machista, que él conoce bien tanto el artículo 20 de la Constitución, dedicado a la libertad de expresión, como el 155, el destinado a "parar golpes de Estado que el PSOE patrocina".

Ortega Smith ha lamentado que haya sido "crucificado" por decir que la violencia no tiene género y ha situado a aquellos que le han reprobado entre quienes que afirmaban que la tierra es plana o que parte de la economía se sustentaba en la esclavitud.

CS CREE QUE VOX ACABA "BLANQUEANDO LOS ESCRACHES"

La concejala de Cs Sofía Miranda no ha podido obviar que la proposición de Vox está vinculada a lo ocurrido el 25N para preguntar directamente a Ortega Smith si cree que lo vivido fue un escrache, a lo que él ha contestado que sí. Ante esa respuesta, la edil ha remarcado que Cs condena todos los escraches y ha instado al concejal de Vox a no banalizar la palabra porque si no sólo conseguirá "blanquear los escraches".

"Se ve a una señora en silla de ruedas. A esa situación no se le puede llamar escrache", ha aleccionado a Ortega Smith, después de defender que la política no es sólo discrepar y convencer sino empatía y humanidad.

Ortega Smith le ha pedido que "no se ponga dramática" y que se informara bien de lo ocurrido porque ella no estuvo en el acto institucional. También ha subrayado "la cantidad de veces que ha dicho que esa mujer iba en silla de ruedas". "Yo también tengo amigos que van en silla de ruedas. El presidente de Pleno va en silla de ruedas. Se puede ir en silla de ruedas e insultar y que sea una triste víctima no le da derecho a atropellar los derechos de los demás", ha apostillado.

EL PRECIO DE ALMEIDA A LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES, EL PRESUPUESTO

La concejala socialista Mercedes González ha comenzado su turno de palabra leyendo la exposición de motivos de la proposición de Vox, donde definían a Otmani como "una activista" colocada al lado de Ortega Smith "de forma intencionada".

"Lo urgente es parar la imagen de conflicto continuo cuando homenajeamos a las víctimas de violencia machista", ha puesto en valor, lo que le ha llevado a agradecer la postura de Cs, que sí ha apoyado la reprobación del secretario general de Vox, no así el PP.

A Almeida le ha lanzado que no le reconoce porque ha pasado de ser "el portavoz más valiente" al "alcalde más cobarde" que ha conocido en toda su vida, un regidor "que no habla un solo momento de violencia de género y que sólo se dedica a expandir basura". "Usted ha puesto precio a la dignidad de las mujeres, el presupuesto", la lamentado Mercedes González.

Y a Ortega Smith le ha recriminado que se ponga él como víctima y parezca no reconocer como tal a Nadia Otmani, a la que llama "activista estratégicamente colocada" como si todo respondiera a un "complot mundial contra Vox", que no es más que "un truco viejo de la vieja política".

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, ha calificado de "semana nefasta" para Vox tras "días machacados en la televisión, por los partidos y el movimiento feminista" y con una estrategia, hacerse pasar por víctima, "condenada al fracaso". Y es que no es sólo que "un concejal no se atreviera a mirar a la cara a una víctima de la violencia machista es que fue al acto del 25N a insultarlas".

También le ha advertido que si le ha resultado "movido" lo que ocurrió el 25N que espere lo que le viene en los plenos de distrito porque "lo normal en democracia es que la gente exprese sus opiniones". Ortega Smith le ha contestado que la izquierda "no representa a todas las mujeres" y que ella sí es "una experta en hacer escraches en las capillas".

El último en tomar la palabra ha sido el alcalde, que ha lanzado al PSOE que "cobarde fue sostener a un gobierno (presidido por Manuela Carmena) cuatro años con todo lo que les engañaron" para, a continuación, ironizar con el foro sobre violencia de género que pueden organizar los socialistas con "un experto como (el que fuera presidente del PSOE en Euskadi) Jesús Eguiguren, condenado por maltrato, o un foro sobre corrupción con Chaves y Griñán", unido a que "con su socio Bildu aprobará el presupuesto en Navarra".

EL "TONO" EN EL 25N

Cree que la izquierda no puede dar "lecciones de superioridad moral", donde ha metido "a Pablo Iglesias y su azotar a una mujer hasta que sangre", pero cree que Ortega Smith se equivocó "con el tono" el 25N, con el que "cooperó en esos incidentes".

Almeida ha defendido también la libertad de expresión de las mujeres que protestaron contra el concejal de Vox y la suya. "Veremos quién es el siguiente en ser reprobado por la libertad de expresión", ha lanzado en el Pleno, igual que ha acusado a la izquierda de estar detrás de los escraches que sufrió especialmente la hoy vicealcaldesa, Begoña Villacís, en la constitución de la Corporación en 2015. "Eso fue un escrache en toda regla", ha sentenciado.

El alcalde no ha apoyado a Vox en su petición de grabar a los invitados porque ha dicho defender la "libertad de expresión de los medios de comunicación para transmitir información veraz como ellos entienden que corresponda" aunque eso implique que no le guste como a veces titulan ni se queja de algunos 'memes' que promueven con sus piezas informativas. "No me gusta pero respeto su libertad de expresión. O se cree en la libertad o no se cree", ha zanjado.