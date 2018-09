Ortuzar afirma que EH Bildu no condicionará un acuerdo de autogobierno

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que EH Bildu no condicionará el acuerdo para la reforma del autogobierno y que se equivoca si piensa que tiene al PNV de "rehén" por el acuerdo alcanzado en la ponencia parlamentaria.

"EH Bildu que no se suba a la parra porque no le vamos a dejar. Si ha pensado que nos va a tener de rehenes se equivoca, no le vamos a dejar condicionar un acuerdo si es bueno y de integración", ha declarado Ortuzar en una entrevista al diario Deia que se publica hoy, el día que el PNV celebra su fiesta anual.

El presidente del EBB ha señalado que si esta legislatura no se produce un acuerdo para reformar y ampliar el autogobierno "no pasará nada". "Tenemos que tener paciencia histórica, por un año más o menos no pasa nada", ha comentado.

Ortuzar ha sostenido que de este proceso "o sale algo que merece la pena o el PNV se quedará donde está" y ha explicado que un acuerdo en esta materia debe servir para afrontar los retos de la sociedad vasca, tener "la mayor adhesión posible" y que "pueda ser pactado con las instituciones del Estado español y con Bruselas".

Ha recalcado que el derecho a decidir, considerado por EH Bildu como una condición mínima innegociable, "no se puede totemizar" porque tiene "formulaciones diferentes" y se trata de "un reconocimiento, una capacidad, más que de un ejercicio".

Ortuzar ha valorado las referencias realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al modelo de Quebec, donde se hizo un referéndum de independencia. "Es un gran avance, nunca habíamos visto a un presidente del gobierno ir tan lejos", ha mantenido.

Ha reiterado el apoyo del PNV al PSOE para mantener la legislatura pero ha advertido que "si es para seguir así, casi daría igual" que se acabara.