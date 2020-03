Ortuzar a Elkarrekin Podemos: "Si en Euskadi no podemos, en Madrid tampoco podemos"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha criticado este sábado que la candidata a Lehendakari de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, tenga como "prioridad" quitar al PNV del Gobierno Vasco "aunque la mayoría de la ciudadanía vasca así lo quiera", y cuando los votos del PNV han servido para que Pablo Iglesias "pasee el maletín de vicepresidente del Gobierno español". "Si en Euskadi no podemos, en Madrid tampoco podemos", ha advertido.

EAJ-PNV ha presentado este sábado en Vitoria a las 75 personas que integrarán las listas con las que concurrirá a las Elecciones al Parlamento Vasco el próximo 5 de abril encabezadas por Iñigo Urkullu en Álava, Leixuri Arrizabalaga por Bizkaia y Bakartxo Tejeria por Gipuzkoa.

En su intervención, Ortuzar ha advertido de que en esta cita con las urnas "está en juego es Euskadi", y ha lamentado que, con los mensajes que se lanzan esta precampaña, "parece que se vuelve a votar por quién se sentará, no sé cuándo, en La Moncloa".

Ortuzar ha afirmado que el PP está "nombrando a dedazo limpio candidatos y candidatas por orden de cercanía al muro de la extrema derecha", mientras que en Podemos Euskadi se presenta "la candidata oficial de Madrid y rebelde en Euskadi, que reivindica como su principal valor para optar a la Lehendakaritza es tener el apoyo de Pablo Iglesias".

Respecto al PSE, ha criticado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "está prometiendo el oro y el moro para que su candidata en Euskadi entre en escena"; y ha acusado a la izquierda abertzale de hacer campaña en Euskadi "usando como baza principal sus supuestos acuerdos con el PSOE de las Cortes Españolas". "Menos mal que está el PNV porque, si no, esto parecería un sketch de 'Vaya Semanita'", ha ironizado.

Ortuzar ha defendido que el PNV es "la única opción seria y realista para dirigir Euskadi" porque "ni el PP de Casado con su procónsul Iturgaiz; ni el Podemos de Iglesias con su camarada Gorrotxategi; ni las promesas de Pedro Sánchez para aupar a su delegada Mendia son alternativa" para Euskadi.

"Tampoco lo es una izquierda abertzale con una crisis de identidad tan grande que su única obsesión es quitar al PNV aunque para ello deba pactar con quienes no reconocen que Euskadi es una Nación", ha criticado.

El presidente del PNV ha reiterado que su partido es "la única alternativa real y sólida para Euskadi", y ha advertido de que en esta campaña el resto de formaciones van "contra" el PNV. En este sentido, ha criticado que el presidente del PP, Pablo Casado, haya llamado al PNV "supremacista". "Qué son ellos, que siempre han usado la fuerza y abusado de la ley para tenernos atados? ¿Cómo se le llama a eso, señor Casado?", se ha preguntado.

También ha criticado que Miren Gorrotxategi tenga como "prioridad" quitar al PNV del Gobierno. "Dice que no somos dignos de estar ahí, aunque la mayoría de la ciudadanía vasca así lo quiera. Nuestros votos sí valen para que su líder político pasee el maletín de vicepresidente del Gobierno español pero no podemos estar al frente del Gobierno Vasco aunque tripliquemos o cuadrupliquemos su número de votos. Si en Euskadi no podemos, en Madrid tampoco podemos", ha advertido

Ortuzar ha hecho referencia a la candidata del PSE y "socia" del PNV, Idoia Mendia, para afirmar que "se ha marcado como misión en su vida que el PNV no se enrede entre banderas". "Que esté tranquila. Nosotras y nosotros no nos enredamos entre banderas, es la ventaja que tiene tener solo una: la ikurriña, y no nos enredamos con ella simplemente la desplegamos y defendemos", ha subrayado.

Respecto a la precampaña de EH Bildu, Ortuzar ha afirmado que "la izquierda, antes llamada abertzale, ahora quiere ser la casa común de las izquierdas vasco-españolas, y para ello acepta en su seno hasta a antiguos gobernadores civiles".

En este sentido, ha criticado que defiendan que "la solución para Euskadi es un Gobierno entre Bildu, el PSOE y Podemos". "Ya solo falta que nos digan que es la vía más directa a la independencia y al socialismo, como antiguamente era la negociación con el Ejército español", ha ironizado.

ENCUESTAS "EFECTO ADORMIDERA"

Por otro lado, ha hecho referencia a las encuestas, advirtiendo a su militancia que "pueden tener el efecto de la adormidera" por los buenos resultados que le dan al PNV y ha recordado que en las pasadas elecciones los jeltzales no consiguieron la mayoría absoluta "por un puñado de votos". "Lo hemos sufrido toda la legislatura", ha subrayado.

Asimismo, ha destacado que es un "orgullo" para el PNV que "en estos tiempos de dedazos y consultas a las bases por internet" continúen "creyendo en sus asambleas, en su doble vuelta de propuestas y ratificaciones" manteniendo "intacto" su "profundo respeto a la militancia y a la democracia".

"125 años de historia, 125 años de dignidad, la dignidad de nuestros mayores, de nuestras emakumes, de los gudaris, de la resistencia y del exilio nos exigen que saquemos lo mejor, que desgastemos la suela de nuestros zapatos para que la noche del 5 de abril en Euskadi no se ponga el sol", ha indicado.

Andoni Ortuzar ha recordado que estas elecciones el PNV se ha marcado un objetivo "ambicioso pero posible" que pasa por conseguir un escaño más por territorio y ha llamado a la movilización de sus votantes "para que Euskadi tenga buen Gobierno y buen lehendakari" y "construir una Euskadi libre, justa y próspera".

Por otro lado, ha destacado que este domingo se celebra el día Internacional de las Mujeres para señalar que las listas del PNV tienen "más mujeres que hombres". "Son mujeres preparadas, que saben lo que quieren. Ellas se van a encargar de que entre todos y todas vayamos construyendo esa sociedad en igualdad y libre de violencia machista", ha asegurado.

LAS CANDIDATAS

En este sentido, la cabeza de lista por Gipuzkoa, Bakartxo Tejeria, ha defendido que "el avance de las mujeres y el logro de la igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos humanos y una condición para la justicia social, y no deben considerarse aisladamente como un problema de las mujeres". "Sólo después de alcanzados esos objetivos se podrá instaurar una sociedad viable, justa y desarrollada", ha insistido.

Tejeria ha defendido que "no se trata de una utopía" y se ha comprometido a "seguir trabajando para hacer que sea real". "Frente al machismo, igualdad; frente a la subordinación, igualdad; frente a la discriminación, igualdad", ha reivindicado.

La cabeza de lista por Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, por su parte, se ha mostrado convencida de que en EAJ-PNV se entiende la igualdad como "una inversión en convivencia, en futuro y en desarrollo social y económico". "Euskadi tiene que aspirar a que el concepto 'mujer' se vincule a libertad, a seguridad, a progreso e igualdad de oportunidades", ha subrayado.

Arrizabalaga ha defendido la necesidad de "acabar con los techos de cristal y con las mochilas invisibles para mirar hacia adelante con confianza, construyendo una sociedad donde la conciliación y la corresponsabilidad sean una realidad". "Sueño con una Euskadi que siga sumando el talento femenino y el masculino, que sea capaz de aprovechar el 100% de nuestro potencial como sociedad", ha indicado.

La candidata jeltzale ha recordado a las 14 mujeres asesinadas en lo que va de año en el Estado y ha asegurado que su partido seguirá trabajando en políticas públicas centradas en las mujeres víctimas y en sus hijas e hijos.

"Hoy, mañana y todos los días en EAJ-PNV trabajamos para lograr la igualdad de género plena y empoderar a mujeres y niñas. Un reto más entre los múltiples que tenemos por delante, económicos, demográficos, medioambientales, sociales y tecnológicos, sin dejar a nadie atrás", ha concluido.