Ortuzar visitó a Junqueras para "acompasar posiciones políticas para que las cosas vayan bien" esta legislatura

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que visitó la semana pasada al líder de ERC, Oriol Junqueras, en la cárcel Lledoners con el fin de "acompasar y conjuntar posiciones políticas para que las cosas vayan bien" en esta legislatura, que podría ser de, como mínimo, dos años y medio, si se aprueban los Presupuestos. Esto, según ha asegurado, supondría "una hazaña", visto el panorama político "enfangado" de los últimos años.

Además, ha recordado que Pedro Sánchez ha adquirido con su partido "unos compromisos muy exigentes", como el de la búsqueda de "un adecuado estatus de autogobierno vasco", y completar las transferencias pendientes, entre ellas, la de la gestión económica de la Seguridad Social en este 2020. "Hay que hacerla y punto", ha subrayado.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Ortuzar ha explicado que había realizado visitas en otras ocasiones a la prisión, sin que se publicitara. Tras recordar las "lecturas variopintas" que se han hecho de su presencia en Lledoners, ha explicado que su intención fue, además de mostrar su solidaridad a los encarcelados, ver "cuáles eran las bases sobre las que se debía asentar la política para que esta legislatura sea aprovechada y aprovechable, para hacer cosas y traer acuerdos".

"Está claro que hoy en día la gobernabilidad en el Estado español y gran parte de lo que vaya a dar esa legislatura está en manos del PNV y está en manos de ERC", ha añadido.

Por ello, su objetivo era hablar con Oriol Junqueras para ver "cómo veía él la legislatura, cuáles eran los pasos que debemos ir dando y, en la medida de lo posible, ver si podíamos acompasar y conjuntar las posiciones políticas para que las cosas vayan bien".

El líder jeltzale ha apuntado que en Cataluña la solución viene del diálogo porque, hasta ahora, solo "se ha ensayado el palo y el tente-tieso, y la judicialización". "Me maravilló que encontré dentro de la cárcel más dosis de serenidad y de ideas constructivas de por dónde hay que salir del conflicto de las que oí en el Parlament el día anterior o de las que se suelen oír en el en el Congreso", ha añadido.

Por ello, salió de la cárcel "con cierto optimismo" porque "tienen las cosas claras y saben por dónde hay que encarrilar la cuestión". "Otra cosa es que en Cataluña hay una pelea encarnizada electoral por quién es la fuerza líder, por quién lidera el movimiento nacionalista, entre ERC y el mundo del que era la antigua Convergencia y JxCat, que también tiene que ir acomodándose", ha apuntado.

En este sentido, ha apuntado que, hasta que no haya unas elecciones catalanas, "va ser muy difícil que se clarifique el panorama político de Cataluña y el Estado español".

LEGISLATURA

En cuanto a la legislatura estatal, Andoni Ortuzar espera que se cumplan las expectativas "que han ido creándose" por el propio presidente Pedro Sánchez, y que prevalezca el diálogo. A su juicio, la política española "sigue enfangada" después de varios años "y no se ha traducido en nada positivo para la ciudadanía".

El dirigente jeltzale confía en que en esta legislatura "se salga del fango y se empiece a hacer acuerdos por el bien de la ciudadanía", en el caso de Euskadi para "normalizar y buscar un adecuado estatus al autogobierno vasco dentro del Estado español".

Además, ha remarcado que España "necesita una renovación muy profunda en sus instituciones y cambiar el modelo territorial para dar solución a España y Cataluña, y a la complejidad de un Estado plurinacional". "Hay que reconocer sin ambages que en el Estado español conviven diversas naciones, que somos todas iguales, tenemos todas derechos y hay que buscar la manera de convivir", ha añadido.

No obstante, ha dicho que también hay una "grave crisis institucional", con el CGPJ "hecho unos zorros, una situación económica todavía muy compleja" y otros retos, como el de buscar un modelo sostenible "para que el planeta no se resienta más".

En su opinión, si se aprueban los Presupuestos Generales el Estado (PGE), que es "lógico que se aprobaran, la legislatura tendría casi garantizada dos años y medio, con lo que prácticamente se pasaría el ecuador". "Y, visto lo visto, eso casi es una hazaña", ha manifestado.

COMPETENCIAS

Andoni Ortuzar ha remarcado que Pedro Sánchez ha adquirido con el PNV "unos compromisos muy exigentes" y ahora "la clave está en que se cumplan". "Nosotros, desde el primer día, estamos poniendo el camino para que eso sea así, para que se cumpla", ha añadido.

En cuanto a la competencia de la Seguridad Social, ha asegurado que "hay que hacerla y punto, y hay un plazo que es a lo largo de este año, 2020". "Tenemos que asumirlo con normalidad", ha subrayado.

Tras señalar que su partido querría la transferencia completa, ha afirmado que lo que "la caja única" no aparece en ninguna ley, pero ha recordado que ahora solo se habla del traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, como establece el Estatuto.

Aunque ha admitido que "tiene alguna complejidad técnica en la negociación", ha asegurado que es "política y técnicamente fácil de conseguir". "No hay que tenerle miedo", ha indicado.

A su entender, la transferencia es "factible", por lo que haya que abordarla "con voluntad política y sin dramatismos". "Es que le echan mucho dramatismo a las cosas", ha dicho, para afirmar que "eso no es romper España", como se ha asegurado.

Ortuzar cree que "esto es posible", pero hasta ahora "no han querido hacerlo". "Es relativamente fácil hacerlo", ha aseverado. En cuanto a la reunión entre Quim Torra y Sánchez, y ha apuntado que, en una mesa de negociación, "todo el mundo tiene derecho a plantear todo lo que quiera", otra cosa es que la otra parte diga "ese tema sí, 'este tema no puedo', pero lo del Estatuto de Gernika es una cosa muy distinta porque dice lo que dice, no es opinable". "No nos puede decir es que estos ahora no toda, no, sí toca. Lo tenía que haber tocado hacer 40 años", ha concluido.