Ortuzar (PNV): Quien niega el Estatuto no merece el apoyo de los vascos

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que "quien niega el Estatuto, quien no quiere que Euskadi tenga sus competencias", en referencia al PP, "no merece el apoyo de la ciudadanía vasca".

Ortuzar ha participado este domingo en un acto político en Vitoria de presentación de los candidatos de su partido en las próximas elecciones locales de mayo a la Alcaldía de la ciudad, Gorka Urtaran, y a la Diputación de Álava, Ramiro González.

Se ha referido a la polémica suscitada en torno a la moción aprobada por el Senado a instancias del PP en contra del catálogo de transferencias presentado por el Gobierno Vasco y ha calificado de "impresionante" que los "paladines de la ley, española por supuesto, decidan en la teórica cámara de representación autonómica que no se cumpla el Estatuto y, por lo tanto, tampoco la Constitución".

A su juicio, tras esta votación, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha hecho un "ridículo espantoso" y ha recordado que lo que su partido y el Ejecutivo de Iñigo Urkullu está defendiendo es "lo que ellos (el PP) también apoyaron", en referencia al denominado Informe Zubía de 1993 ratificado por el Parlamento Vasco que recogía las competencias pendientes de transferir.

Ortuzar ha explicado que cuando los populares apoyaron dicho informe su presidente en Euskadi era Jaime Mayor Oreja. "Pensábamos que a peor no se podía ir; pues sí se puede, porque con este PP se puede ir a peor, estamos yendo a peor", ha sentenciado.

"Quien prefiere que se nos gobierne desde Madrid y no desde Vitoria no merece representar a Álava, no merece el apoyo de la ciudadanía vasca. Que se queden en Madrid que en el fondo es donde les gusta estar", ha añadido Ortuzar quien ha considerado que el actual vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, está "desaparecido" para las cuestiones de Vitoria y Álava.

El presidente del PNV se ha referido a que desde el PP se acusa a su partido de haber hecho un "mal negocio" con su apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy, y ha respondido que ellos "en la defensa de los intereses vascos" no hacen negocio, buscan "justicia".

"Trabajamos para que se nos dé lo que es nuestro con las competencias el Estatuto", para que el Estado haga en Euskadi las inversiones "que tiene que hacer" y para que las competencias que mantiene las ejerza "correctamente" en servicio a la sociedad vasca.

Ha destacado que el PNV "ha sido y es decisivo en la política, no solo en Euskadi sino también en Madrid", porque "nunca cinco votos han valido tanto ni han conseguido tanto para este país y para la sociedad vasca".

En este sentido ha recordado los acuerdos en torno al Cupo y el Concierto, las inversiones "millonarias" para el tren de alta velocidad y la subida de las pensiones, porque, ha argumentado, "la realidad" es que a los pensionistas "solo les llega la subida que arrancó el PNV".

El presidente del PNV ha advertido que a partir de ahora los partidos van a pedir el "voto útil", para intentar "polarizar la campaña", cuando "lo único que ha sido eficaz para Euskadi ha sido la acción" de su partido.

Ha recordado que en su campaña José Luis Rodríguez Zapatero también dijo que el PSOE entonces era el "único que podía parar a la derecha" y "muchos vascos incautos cayeron en aquella trampa", y luego "Zapatero falló e incumplió todas las expectativas".