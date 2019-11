Ortuzar pide el voto a PNV para enfrentarse a PP, Cs y Vox porque su victoria sería "letal" para la democracia

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha pedido el voto a su partido para hacer frente a PP, Cs y Vox porque su victoria sería "letal" para la democracia. También ha apuntado que es necesario el voto a los jeltzales "para dar en el morro" al "quinteto de la parálisis", en referencia a estos tres partidos de la derecha, al PSOE y a Podemos, en estas elecciones que "son un monumento a la incompetencia".

Además, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido un Grupo Vasco "fuerte" porque "la primera línea de defensa" de Euskadi está en Madrid y ha avisado de que se quiere "eliminar la identidad nacional de Euskadi, Navarra y Cataluña".

Durante el mitin de cierre de campaña celebrado por el PNV en El Arenal de Bilbao, Ortuzar ha reiterado que su objetivo es lograr el séptimo escaño en el Congreso. "Es difícil, pero está a nuestro alcance, lo podemos tocar con las manos y hay que hacer el esfuerzo", ha añadido.

Además, ha insistido en la necesidad de enseñar a los líderes de Ciudadanos, Albert Rivera, y de Vox, Santiago Abascal, la historia de los Fueros y los Derechos Históricos, además de "unas nociones básicas de democracia". "Hasta que sepan recitar de memoria 'Los Fueros son un derecho, no un privilegio' y 'no atacaré el Concierto y el Cupo porque son justos', ha bromeado.

El líder jeltzale ha destacado que "todo en la política española es atípico desde hace mucho", y ha apuntado que en estos comicios "especialmente". Recurriendo, de nuevo, a los personajes de cómic de Astérix y Obélix, ha recordado su célebre frase de "están locos estos romanos", para apuntar que, "comparados con la política española, los romanos eran psicoanalistas".

Asimismo, ha mostrado su preocupación porque esta campaña "ha dejado un poso preocupante", ya que "los políticos españoles no saben o no quieren poner en su sitio a la ultraderecha". "Han dejado que estos neofranquistas campen a sus anchas y blanqueen su proyecto como si fuera un partido democrático más. Esto en Europa no pasa. Allí se hace un cordón sanitario en torno a los ultraderechistas y no se les da ni agua", ha subrayado.

Tras lamentar "la falta de valentía" en el Estado español "para hacer lo mismo", ha manifestado que éstos "se han subido al caballo y hasta se han permitido la osadía de proponer nuestra ilegalización". "Los fachas proponiendo la ilegalización de un partido con 125 años de historia democrática, la mejor demostración de la locura en la que está la política española", ha aseverado.

Andoni Ortuzar ha dicho que hay que "tener cara, para ser unos recién llegados, venir de donde vienen y, con todo el desparpajo, hablar como hablan de ilegalizaciones, contra la inmigración o la igualdad de género, la supresión de las autonomías".

"No sé lo que harán los partidos españoles, ojalá que espabilen, pero nosotros no les tenemos miedo, nos van a tener de frente, no nos van a achantar. A este partido solo le sacará de circulación la ciudadanía vasca, si algún día nos quita su apoyo. Mientras los vascos nos apoyen, al PNV no hay quien lo pare", ha apuntado.

"EL 'ILEGALIZATOR' DE PLAYMOBIL"

Ha sido en este momento cuando el presidente del PNV, entre las risas de los asistentes, ha colocado sobre el atril un muñeco, vestido de legionario, al que ha llamado Yagoba (Santiago en euskera), "el 'ilegalizator' de playmobil", al que, para "comercializarlo de Burgos para abajo", llamará Santi.

"Recuerda a uno de Amurrio, ahí con el correaje y la barba de macho ibérico", ha subrayado, para, después, poner al lado a la cabra 'Pacoli' de la legión. "Ya no saco más cosas que vais a decir que soy como Rivera en un debate de televisión", ha ironizado, provocando los aplausos de militantes y simpatizantes.

Posteriormente, se ha referido a "las otras dos versiones de la derecha española", PP y Cs, que "caminan ya por el borde de los mínimos democráticos, no es solo su posición respecto a Catalunya". "Sus declaraciones, propuestas y actitudes políticas están impregnadas de un tufillo rayano con el autoritarismo", ha apuntado. Por ello, ha subrayado que, si es posible esta alternancia política en el Estado, supondría un "retroceso en términos democráticos" que "podría ser letal". EL 10N, "UN MONUMENTO A LA INCOMPETENCIA"

Asimismo, Ortuzar cree "preocupante" "la tremenda incapacidad de la izquierda española para entenderse entre ella y con los demás". En este sentido, ha afirmado que estas elecciones "son un gran y penoso monumento a la incompetencia, al cainismo y a la falta de inteligencia" de PSOE y Podemos para llegar a un acuerdo.

A su juicio, la campaña "ha ido a peor" porque se ha visto a un Partido Socialista "deslizándose preocupantemente hacia posiciones regresivas y un Podemos ensimismado en su papel de 'Pepito Grillo', pero sin darse cuenta de que él tiene exactamente el mismo problema que critica" al PSOE.

"Aquí tenemos alternativa, aquí no hace falta votarles a esos o resignarse a la abstención. Hay una alternativa poderosa, seria, fiable, con fundamento, el PNV, frente al quinteto de Madrid", ha añadido.

El presidente del EBB ha apuntado que hay que "dar a los del quinteto de la parálisis en el morro". De esta forma, ha emplazado a conseguir el domingo "todos los votos posibles" y ha reclamado una "movilización como nunca".

"AMENAZAS CRECIENTES"

Por su parte, el Lehendakari ha pedido un Grupo Vasco "fuerte" en las Cortes Generales porque "la primera línea de defensa" de Euskadi está en Madrid y ha avisado de que quieren eliminar su "identidad".

Tras aludir a las "amenazas económicas y políticas crecientes" que acechan, ha emplazado a Europa a reconocer la existencia en su seno de "Estados compuestos, complejos". Además, ha explicado que "España quiere imponer su ley: artículo 155, Ley de seguridad nacional, Estado de excepción, supresión de las autonomías e ilegalización".

"Esta es la receta política de España para Cataluña, Navarra y Euskadi. Mantienen la pretensión de eliminar la realidad de nuestra identidad nacional", ha reprochado.

No obstante, ha avisado de que "las realidades sociales no se pueden eliminar, hay que buscarles una solución desde el diálogo y el respeto". "Esta no es cuestión solo interna en cada Estado, es una cuestión en el marco jurídico, democrático y político europeo. Europa tiene que contribuir a la solución", ha indicado.

En este contexto, ha recordado su propuesta de "diálogo transaccional, con voluntad de acuerdo", en el que plantea "corresponsabilidad y una mesa política territorial". Por ello, ha afirmado que este domingo los vascos "tienen que responder, alto y claro" con el voto al PNV.

Además, ha defendido la ikurriña como "símbolo de la nación vasca" y ha dicho que "en España, a muchos no les gusta la nación vasca", a la que "amenazan constantemente" porque "laminan y recortan competencias, incumplen el Estatuto y dicen que ya está cumplido, atacan el Concierto, y vuelven con los privilegios y el 'cuponazo'".

Urkullu ha recordado que "han aplicado el artículo 155 y les parece poco, dan el visto bueno a la ilegalización de partidos". "Frente a los negacionistas y los contranacionalistas supremacistas, frente a los recortes, las amenazas y la imposición, fuerza vasca. Toda la fuerza de Euskadi en una misma respuesta", ha apuntado.

Después de las intervenciones de las candidatas al Senado Maribel Vaquero y Almudena Otaola, el cabeza de lista del PNV por Vizcaya al Congreso, Aitor Esteban, ha trasladado a los vascos que el 10N no van de elegir un presidente del Gobierno, sino de "a los representantes de Euskadi los próximos cuatro años del futuro inmediato de Euskadi en un Estado español cambiante, tensionado, de aires centralizadores y anuncios antidemocráticos".