Ortuzar (PNV) cree que Sánchez debe prescindir de lo que diga la derecha y afrontar las reformas necesarias en el Estado

El presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Andoni Ortuzar, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "debe prescindir de lo que diga la derecha y tirar hacia adelante para afrontar las reformas que hacen falta en el Estado", y augura que, "cuando vea que esto va en serio, al PP no le va a quedar más remedio que llamar a la puerta del resto, si quiere volver a ser la alternativa de gobierno".

En una entrevista concedida a 'Deia', recogida por Europa Press, Ortuzar destaca que el nuevo Gobierno español es "la unión de gente muy diversa y, aunque es verdad que incorpora un factor de dificultad para gobernar en el día a día, también hace que los acuerdos vayan a ser muy plurales y muy duraderos". En su opinión, Pedro Sánchez "ha salido vacunado contra la derecha o debería haberlo hecho" y "debe prescindir de lo que diga la derecha y tirar hacia adelante para afrontar las reformas que hacen falta en el Estado".

En ese sentido, cree que "pretender que el PP inicialmente se avenga a hablar es una quimera", pero considera que "cuando vea que esto va en serio, no le va a quedar más remedio que llamar a la puerta del resto, si quiere volver a ser la alternativa de gobierno", aunque "si quiere pelearse con Vox para ver quién es el partido de la oposición para siempre, que lo haga".

Sobre la duración de la legislatura, dice que "la clave" es "cómo gestionan sus discrepancias" el PSOE y Unidas Podemos, y, en ese sentido, le parece bien que ambos partidos "hayan puesto mecanismos para tratar las discrepancias". "Está inspirado en la práctica de Euskadi a la hora de hacer coaliciones, en las que no solo pactábamos los acuerdos, sino los desacuerdos", subraya.

Por otro lado, Ortuzar no cree que el Gobierno español actual "dependa de Torra ni de la situación catalana". "Otra cosa es que, para que el Gobierno español tenga un ámbito de acción importante, es bueno que haya una normalización de la relación con Cataluña. Espero que los partidos catalanes entiendan también la nueva coyuntura", añade, para afirmar que "a todo esto ayudaría que se conociera cuándo van a ser las elecciones catalanas".

A su entender, "ambas partes les une un interés común: que esto salga bien", porque "lo del cuanto peor, mejor es un grave error para Cataluña, y quien lo dice se equivoca".

Preguntado si se ha comprometido el PNV a aprobar los primeros presupuestos de Sánchez, el presidente del EBB remarca que su partido ha negociado "con absoluta transparencia" y "solo la investidura", por lo que "veremos los presupuestos cuando los presenten, y veremos cómo se pueden negociar y transar, y qué traducción hay en esos presupuestos de los doce compromisos que están establecidos en el acuerdo que hicimos, y en pactos anteriores".

"La negociación del presupuesto es nueva y distinta para nosotros", reitera, para insistir en que "la agenda política del momento está reflejada en los doce puntos del pacto con Sánchez, y, evidentemente, los Presupuestos tienen que ir en línea con ese acuerdo político". Así, indica que el PNV espera que "empiece el diálogo entre ministros y consejeros para desarrollar el pacto".

Ortuzar dice que el traspaso de la Seguridad Social "tiene que estar" en el calendario porque "el pacto habla de las competencias pendientes, todas". "Es evidente que pueden surgir problemas, pero la voluntad política que está firmada es que deben completarse todos los traspasos en 2020", reitera.

NUEVO ESTATUS

En relación al nuevo estatus de autogobierno, Ortuzar precisa que el PSE-EE tiene en Euskadi "toda su autonomía política para fijar la posición que quiera", y asegura que van a intentar que haya "una mayoría lo más grande posible en Euskadi". "Luego tendrá que ir a Madrid, y ahí entra en juego el acuerdo con Sánchez, que asume que hay que dar cobijo a los diferentes sentimientos de pertenencia nacional, dar cauce a las identidades territoriales, y, si hay que hacer cambios legales, se harán, atendiendo a la voluntad mayoritaria de las instituciones vascas", precisa.

Sobre la posición del PSE-EE en este asunto, Ortuzar dice no ver un "atasco" en el debate parlamentario, sino "discrepancias". En ese sentido, indica que "más atasco y más irrazonable es la posición de Bildu, que no puede pretender mediatizar y hacer que todos traguemos con su posición cuando sabe que no se puede hacer por la vía de una reforma estatutaria".

"Si Bildu se aviniera a la posición que han cerrado los juristas del PNV y Elkarrekin Podemos, habría una mayoría suficientísima, aunque el PSE no se adhiriera al 100%. Esa posición sería igual de legítima que si estuviera el PSE y no estuviera Bildu. Nosotros iríamos con esa mayoría a negociar con Madrid. Es que son dos procesos diferentes", defiende.

Por otro lado, mantiene que "hay que llegar a un equilibrio entre el principio de legalidad, y el principio democrático, y hay que ver cómo se ajusta la legalidad a los deseos democráticos de las instituciones vascas".

Sobre el pacto de Sánchez con ERC en el que se alude a la consulta, Ortuzar afirma que "es cuestión de voluntad política" porque "si hay voluntad política, hay solución" y "mecanismos jurídicos los hay".

A la pregunta de si la solución para Cataluña solo puede pasar por un referéndum de independencia, Ortuzar responde que el acuerdo con ERC "abre la puerta a un panorama más allá del blanco o negro", y añade que "la clave es que se puede hablar de todo, y que las instituciones legitimadas están en Barcelona y Madrid".

EH BILDU EN MADRID

En cuanto a la presencia de EH Bildu en el Congreso, Ortuzar dice ver a los portavoces de la coalición soberanista "encantados de encontrarse en la tribuna facilitando la investidura del Gobierno de España" y se pregunta "qué pensarán ahora aquellos que hablaban de la iniciativa KAS hace años con aquellas soflamas".

"Es hacer un discurso muy parecido al del PNV, pero sin sustancia. Nosotros ponemos acuerdos que refuerzan a Euskadi. Lo que hace Bildu es pagar un alto precio por ser recibida en el club sin parecer una apestada, y sin que para Euskadi tenga el más mínimo beneficio", afirma.

Por último, se refiere a las declaraciones del presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, defendiendo que la "misión" de Pablo Casado debe ser "recuperar un partido para la concordia y no para la bronca". A su juicio, la posición de Alonso "es poco creíble, porque está haciendo aquí lo que hace Casado en Madrid".