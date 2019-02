Ortuzar (PNV) cree que "todo aboca" al fin de la legislatura y pide que no haya el 26-M "cinco urnas distintas"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que se puede gobernar sin aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero considera que "todo aboca a un final más o menos abrupto de la legislatura" por el clima de "bronca política" que se vive en el Estado. Además, ha afirmado que "sería malo para la democracia que hubiera cinco urnas distintas" el 26 de mayo, y ha apostado por que las generales se convoquen para la fecha "más alejada posible".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que existe en la política estatal una alta "temperatura", pero, a la vez, "una niebla tremenda" que no deja ver "nada". "Hay una falta de claridad, de horizonte político tremenda en la política española, y nos está llevando a una situación de 'ni frío ni calor', de cero grados", ha apuntado.

El líder jeltzale ha destacado que "en todos los mentideros políticos y la rumorología de Madrid se está extendiendo" la idea de unas elecciones anticipadas. "Nosotros no lo vemos así, pero esto nos lleva a la constatación de que cada vez nos sentimos más alejados nosotros, al menos en Euskadi, de la forma de hacer y de entender la política que tienen en Madrid", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que tampoco en la Comunidad Autónoma Vasca se han aprobado los Presupuestos de 2019, por lo que se ha recurrido a la prórroga, y "se tira para adelante y se funciona con normalidad".

"Eso podría suceder perfectamente también en Madrid. Lo que pasa es que la bronca, el ruido político, el alto voltaje que están teniendo allí las relaciones, o mejor dicho, las no relaciones políticas, hacen prácticamente imposible que se pueda hacer política normal, la que le interesa a la gente: cuánto suben las pensiones o si se puede subir el salario mínimo interprofesional o no", ha añadido.

Andoni Ortuzar ha manifestado que en el pleno presupuestario en el Congreso, "nadie habló de Presupuestos". "Se hablaba de Cataluña, de vender España, de su ruptura, del relator, pero ni una cifra. Todo lo impregnaba la demanda de elecciones y el tema catalán, cuando un debate presupuestario tiene que ser precisamente para otras cosas tan importantes o más que las cosas de la política pura", ha indicado.

FIN DE LA LEGISLATURA

El presidente del EBB ha dicho que "eso es lo que se echa de menos en la situación política española, un poco de sentido común, de calma, de reposo, para ver qué es lo mejor". "Esto es clamar en el desierto", ha considerado, para lamentar que "esto parece que aboca a un final, más o menos abrupto de la legislatura". "No sé si será en abril, en mayo o en octubre, pero, desde luego, no se va a cubrir la legislatura completa", ha apuntado.

En todo caso, ha manifestado que la fecha de las generales la decidirá Pedro Sánchez, pero cree que un 'superdomingo' sería "mezclar churras con merinas". "Sería malo para la democracia que hubiera cinco urnas distintas el 26 de mayo. Les someteríamos a un estrés político a la ciudadanía y creo que sería, desde un punto de vista práctico, de gestión práctica de esas elecciones, introducir riesgos para la calidad democrática de ese día", ha subrayado.

En su opinión, si se celebraran el mismo día que el resto las elecciones generales, "podría llegar a desvirtuarse el sentido" de los otros comicios, "en este clima tan de pelea barriobajera en el que está la política española". "Las elecciones deberían ser lo más alejadas posibles", ha declarado. PGE Y TRANSFERENCIAS

Andoni Ortuzar ha dicho que los PGE no eran los que ellos querían, pero que su aprobación posibilitaría "seguir el proceso de diálogo y negociación" con el fin de completar el Estatuto vasco, algo que no va a "facilitar" un posible adelanto electoral.

Los jeltzales, según ha explicado, tendrían que esperar que se conformara un nuevo Gobierno y que éste fuera "igual de sensible" para las transferencias. "De aquí a las elecciones vamos a exigir que se cumplan los compromisos acordados cuanto antes", ha reiterado.

Ortuzar espera que no se reproduzca en el Gobierno del Estado el Ejecutivo andaluz. "Hay mucha gente que en esto confunde los deseos con la realidad", ha señalado, para hablar de la existencia de "un espejismo".

El presidente del EBB se resiste a creer que "esa derechona que compite por ver quién se enfunda más en la bandera española y quién grita más o parece más patriota, represente a la mayoría de la sociedad". "Yo creo que hay una mayoría silenciosa que ojalá vaya a votar a las urnas y que vote por las opciones razonables por las que creen en el diálogo, por las que apuestan por el entendimiento, por que se cumpla lo que entre todos hemos ido trabajando a lo largo de estos años, en nuestro caso el Estatuto de Autonomía de Gernika, y que los pueblos puedan decidir su futuro", ha añadido.

A su juicio, "la mayoría de la gente estará ahí", aunque "probablemente no es la que más grita". "Lo que tenemos que conseguir es que sea la que más vote", ha remarcado.

MOVILIZACIÓN

Andoni Ortuzar ha dicho que "en esta especie de puja" entre la derecha "por ver quién la suelta más grande y la hace más gorda, efectivamente, el tema territorial es una de las obsesiones preferidas de los tres y se van calentando los unos a los otros". "Lo que ha sucedido en Andalucía tendría que servir de lección para todo el mundo porque no ha ganado la derecha, ha perdido la izquierda", ha destacado.

Por ello, espera que la gente no se quede en casa y vaya a votar, "cada uno a sus opciones políticas, pero que quede de manifiesto la fotografía de la sociedad, la real". "Que no sea que, por no ir, ganen los otros", ha reiterado.

El dirigente jeltzale ha advertido de que, para que estos partidos "populistas, autoritarios y manipuladores de nuevo cuño que están saliendo florezcan y tengan un caldo de cultivo propicio, uno de los requisitos fundamentales es la descomposición de los partidos tradicionales y de las instituciones". "Y, si uno mira a las instituciones del Estado español, están todas en crisis", ha asegurado.

En cambio, ha afirmado que en Euskadi "las instituciones gozan de buena salud, están fuertes, tienen un prestigio social, y los partidos políticos, unos más que otros, pero también están bien situados socialmente". "Ésa es la diferencia fundamental hoy en día entre Euskadi y España, y eso marca también una forma de ser diferente", ha explicado.

En todo caso, ha dicho que, si "el veredicto" de la sociedad española es dar la victoria a las derechas, le dará "mucha pena" y le alejará "todavía más de la vida política española". "Pero tendremos que asumirlo con paciencia democrática", ha añadido.

PP, CIUDADANOS Y VOX

A su juicio, el PP "está luchando por subsistir como idea y organización política" porque, "por un lado, tiene el problemón enorme de corrupción que no ha sabido atajar ni resolver, y por otro, le han salido por ambos lados antagonistas que le están royendo el espacio político".

Aunque ha recordado que "todo el mundo se fija en Vox", pero, para él, "lo más paradigmático del cambio político español ha sido la transmutación de Ciudadanos, que salió como un proyecto de centro izquierda, progresista, liberal, abierto, de que era la nueva política, etc".

"En apenas seis meses ha virado y es lo más carcundioso, lo más derechoso y el partido que más utiliza de manera espuria los símbolos tradicionales, más pegados a la españolidad cañí. Además, no le importa pegarse a la extrema derecha, salir en la foto, coincidir con ellos en las votaciones en Andalucía. Eso en Europa no pasa. En Europa ningún partido de ese estilo se saca una foto con la extrema derecha ni tiene el mínimo roce ni el más mínimo contacto", ha concluido.