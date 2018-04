Ortuzar dice que PNV no tiene compromiso de apoyar los PGE y analizará quién pone de su parte para levantar el 155

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha calificado de "bueno" el acuerdo que su partido alcanzó este miércoles con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por el que los jeltzales salvaban las primeras votaciones de los Presupuestos Generales del Estado a cambio de una subida generalizada de las pensiones y un gesto de diálogo hacia Cataluña, aunque ha advertido de que no existe ningún compromiso de aprobar las cuentas públicas a finales de mayo.

Además, ha explicado que se ha dado tiempo a "normalizar" la situación política española y catalana, y su partido analizará "quién pone de su parte" para levantar el 155 en Cataluña, en alusión tanto al Ejecutivo del PP como a los partidos soberanistas catalanes.

En sendas entrevistas concedidas a Onda Vasca y Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Ortuzar ha admitido que a Rajoy le costó tomar la decisión de suscribir el pacto de ayer, pero quiso evitar unas elecciones anticipadas.

"Hoy está más cerca que ayer la desaparición del 155 y hoy está más lejos que ayer la llegada de Ciudadanos a la Moncloa", ha asegurado el líder del PNV, para precisar que, de otra manera, la formación naranja podría estar en octubre en el Ejecutivo.

A su juicio, "la bondad de las medidas y, en la coyuntura política" actual, "el panorama que se podía abrir si esto no se producía, le hicieron a Rajoy, y sobre todo a Montoro, que era el elemento más reactivo al cambio --por sus previsiones económicas y presupuestarias--, cambiar de criterio". "Ellos habían hecho bandera de que esto era imposible y es verdad que es mucho dinero, y a ellos les afecta a las cuentas que han mandado a Bruselas", ha subrayado.

EL MARTES, TRES HORAS CON RAJOY EN MONCLOA

El líder jeltzale ha afirmado que le ofrecieron ir a la Moncloa y el martes estuvo "tres horas y pico" con Mariano Rajoy, para posteriormente encontrarse con sus colaboradores, acompañado por Aitor Esteban. "Fue una reunión complicada, tensa, pero que terminó bien, asumieron las peticiones que le hicimos de un gesto sobre Cataluña y el tema de las pensiones que, para ellos, era muy complicado porque les desbarataba un poco las previsiones presupuestarias y económicas que habían hecho", ha apuntado.

Tras admitir que "no es todo lo que hay que hacer en el ámbito de las pensiones", ha considerado que sí "era lo necesario para enderezar un poco el rumbo y ahora lo que habrá que hacer es, a través de esas negociaciones del pacto de Toledo, con todos los partidos sobre la mesa, ver el futuro".

"Pero nos hemos garantizado dos años de tranquilidad, en los que los pensionistas no van a perder poder adquisitivo, las viudas van a ver mejoradas sensiblemente situación y que el factor de sostenibilidad, que era una espada de Damocles que tenían miles de personas que estaban a las puertas de la jubilación, no entre en vigor hasta 2023", ha explicado.

RAJOY ANTE "EL ESPEJO"

Para el presidente del EBB, "en política, la necesidad es un acelerador de partículas que provoca el movimiento". "Creo que nosotros le pusimos (a Mariano Rajoy) sobre un espejo en el que vio la claridad: era o eso, que es bueno objetivamente para todo el mundo, o, si no, ir a no tener Presupuesto y a encaminarse a una disolución de las Cortes y unas elecciones anticipadas, que no le vienen bien a nadie más que a Ciudadanos. Nosotros no le vamos a hacer el caldo gordo a Cs nunca", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que "hoy está más cerca que ayer la desaparición del 155 y hoy está más lejos que ayer la llegada de Ciudadanos a la Moncloa". "Son dos consecuencias políticas del compromiso que obtuvimos del presidente Rajoy, sin olvidar que lo que hay en medio es un acuerdo sobre pensiones", ha apuntado.

Para Andoni Ortuzar, su acuerdo "da dos años a todos los partidos para sentarnos de una vez en una mesa, quitarnos las caretas y hablar del pacto de Toledo, de la sostenibilidad del sistema", ha añadido.

Tras considerar que su partido "se ha mojado", tal como reclamaban los pensionistas, ha señalado que no quiere colgarse "ninguna medalla" porque lo que ha hecho "es de justicia". "No es una gracia que hacemos a los pensionistas", ha dicho, para asegurar que el PNV es "un partido que sabe escuchar" y ha podido actuar.

Además, ha indicado que han recibido felicitaciones y reconocimiento "de prácticamente todo el espectro político y sindical", también de los catalanes. En todo caso, ha señalado, aunque sin nombrarlo, que la felicitación no ha venido de ELA. "Ya sabe que nuestras relaciones con algún sindicato, ni aunque hiciéramos lo que nos piden que hagamos, nos lo reconocerían", ha manifestado.

En este contexto, ha pedido "un voto de confianza" a los pensionistas porque los jeltzales han hecho "que esto tenga un punto de inflexión y de aquí en adelante se pueden dar pasos positivos para el futuro".

SIN CONTRAINDICACIONES

A su juicio, el acuerdo "no tiene ninguna contraindicación" y se gana tiempo para Cataluña. "Estamos en contacto diario con los partidos catalanes soberanistas y sabemos en qué andan y lo que necesitan", ha señalado.

Andoni Ortuzar cree que Cs "han intentado embarrar y manipular de una manera muy zafia estas 72 horas anteriores" al pacto "porque íntimamente lo que quería es que no salieran los Presupuestos porque él quiere que se precipite el desenlace político español" en un momento en el que "está en un momento álgido en las encuestas, y eso le podía llevar a la Moncloa por la vía directa, en Tren de Alta Velocidad". "Ayer a Rivera le rompimos la cintura", ha subrayado.

CATALUÑA: "AHORA HAY MARGEN PARA QUE LOS INDEPENDENTISTAS ACTÚEN"

Ortuzar considera que el acuerdo no le viene mal a Cataluña, sino al contrario. "Hemos ganado tres o cuatro semanas. Hasta el 20 tienen de plazo para formar Gobierno. Si hoy las cuentas decayeran, la situación de inestabilidad que se iba a crear en el Estado español iba a hacer imposible cualquier movimiento en Cataluña", ha manifestado.

Preguntado por si al final no hay Govern, el líder jeltzale ha afirmado que habrá que ver "por quién y por qué no hay Gobierno". "Lo bueno de esta situación es que antes estaba todo en manos del Gobierno central, ahora hay un margen para que las fuerzas soberanistas actúen. Tendrán que decidir ellas si quieren Gobierno y en qué condiciones", ha añadido.

El presidente del EBB ha señalado que si, al final, su decisión es ir a elecciones, "será su responsabilidad haber elegido ese escenario". "Parece que ellos manifiestan su deseo de no ir a elecciones, sino de elegir a un president y tirar para adelante con un Govern. Nosotros tenemos el compromiso absoluto de Rajoy de que, cuando eso se produzca, el 155 desaparece. Si no hubiéramos tenido estas semanas, eso no habría sido posible. No nos hagamos trampas en el solitario", ha indicado.

Ortuzar ha insistido en que siguen "sin jugar con el 155". "Nosotros a día de hoy no tenemos ningún compromiso para votar el día 23 o 24 los Presupuestos Generales", ha afirmado, para recordar que no hay "ningún papel firmado" al respecto.

"Vamos a buscar que en estas tres semanas pase lo que tenga que pasar en Cataluña, en España y en Euskadi para que las cosas vayan bien. Si las cosas van bien, saldrán los Presupuestos y, si no van bien, pues no", ha indicado.

En esta línea, ha dicho que, "en gran medida", la aprobación de los PGE pasa por Cataluña. "El sostenimiento del 155 está vinculado a que sucedan determinadas cosas. Vamos a ver quién pone de su parte para que esas cosas sucedan y quién no, es decir, quién hace por que haya president y haya Gobierno y quién lo impide y quién lo retrasa. En base a lo que suceda estas semanas, iremos también nosotros modulando nuestra posición política", ha concluido.