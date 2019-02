Ortuzar (PNV) llama a "cuidar" la democracia y "no caer" en extremismos, para no dejar que venza "el trifachismo"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha realizado este lunes "una llamada de atención a cuidar el sistema democrático" y a "no caer en el extremismo" porque "hay otros sistemas que calan rápido", como se ha demostrado en otros lugares del mundo, y ha emplazado a no dejar que en el Estado español venza "el trifachismo", en alusión a Vox, el PP y Ciudadanos. Además, ha lamentado que EH Bildu y Podemos, "a veces", defiendan al "dictador" Nicolás Maduro, y tengan "toques populistas".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que los partidos que son de "profunda raigambre democrática" y que creen que, "con todas sus imperfecciones, el sistema democrático y de partidos es el mejor", deben defenderlo.

"Estamos viendo lo que pasa por el mundo si este sistema fracasa. Tenemos que ser los primeros que hagamos por que esto salga bien, por que tengamos unos comportamientos, hagamos las cosas de una manera, para que la gente no tenga la tentación de huir hacia otros sistemas", ha apuntado.

En esta línea, ha señalado que, "por desgracia", se observa que "hay otros sistemas que calan rápido". "Y no me refiero al Estado español, está en Francia, en Hungría, en Polonia, en Holanda, en los países nórdicos, etc", ha indicado.

Por ello, ha realizado una llamada de atención para que los partidos "cuiden el sistema democrático, haciendo las cosas bien". "Muchas veces te toca andar sobre el alambre, pero lo importante es que no caigas en ninguno de los extremismos, ni en el de un lado ni en el del otro". "Yo para Euskadi no quiero ni populistas ni demagogos ni dictatoriales ni autoritarios ni antisistemas. Yo quiero, con todas sus imperfecciones, lo que tenemos ahora", ha manifestado.

EH BILDU Y PODEMOS, "A VECES" CON MADURO

Entre los peligros actuales, ha citado a Vox, al Frente Nacional (en Francia), a Viktor Orbán (en Hungría) o "los hermanos polacos". Además, se ha referido a Nicolás Maduro, y ha recordado "las imágenes y la forma de hablar que tiene". "Aquí en Euskadi hay gente que defiende que Maduro siga, ¿cómo no voy a estar preocupado?", se ha preguntado.

En este sentido, ha dicho que ambas formaciones vascas, "a veces, se sitúan" al lado del mandatario venezolano, pero cree que "es más fachada que otra cosa porque ellos están cómodos en el sistema democrático y de partidos".

Tras considerar que no se puede defender a Maduro porque "defender a un dictador, a un autoritario, retrata a quien lo hace", ha dicho que no entiende "muy bien por qué lo hacen". "Yo, si fuera de Bildu, después de oírle cantar 'Que viva España', estaría un poco incómodo", ha indicado.

A su juicio, "choca mucho que alguien que se dice demócrata, pueda respaldar a Maduro". "Yo quizá estoy un poco influenciado, conozco un poco Venezuela y tengo muchos conocidos, muchos vascos venezolanos amigos. Desgraciadamente, muchos de ellos se han tenido que marchar de allí y no por razones de política entre comillas, sino por razones estrictamente de supervivencia, de vida, de poder sacar adelante a sus familias. Cuando alguien expulsa de su país a las clases trabajadoras, medias y profesionales y, además, usa métodos autoritarios, eso en el diccionario político tiene un nombre, que es ser un dictador", ha indicado.

Andoni Ortuzar ha apuntado que él no dice que "se saque la cara" a Juan Guaidó, y ha manifestado que ellos creen que éste tiene que estar en el Gobierno, "y en el plazo más corto posible, haga unas elecciones libres, democráticas y transparentes, que es lo que no ha habido en Venezuela desde hace muchísimo tiempo".

"Nosotros no estamos bendiciendo un nuevo régimen que quite a éste, lo que pedimos es que haya elecciones, que es la base de la democracia, y que la gente pueda votar a quien quiera", ha subrayado, para recordar que Maduro no quiere convocar comicios.

El líder jeltzale cree que, tanto EH Bildu como Podemos, "tienen evidentes toques populistas, sobre todo en el discurso público, en la forma que tienen de mezclar, de apropiarse del sujeto 'pueblo', ellos son los representantes, la voz del pueblo".

En cuanto al reconocimiento por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a Guaidó como presidente de Venezuela, ha considerado que "es necesario y táctico". "Nosotros no queremos quitar a uno para poner a otro. Yo creo que lo que hace falta es que en Venezuela haya un proceso democrático de elecciones libres y que ese país pueda salir de la dictadura y de la prostración", ha subrayado.

En su opinión, "es tremendo que en un país rico, con todas las potencialidades que tiene, su población pase hambre, pase todo tipo de situaciones dramáticas". "Eso no puede durar más tiempo. Algo hay que hacer, pero tiene que ser sobre la base de elecciones democráticas", ha remarcado.

"EN EL ALAMBRE"

Andoni Ortuzar ha insistido en su mensaje de ayer, que en un mitin, aseguró que su partido se encuentra "en el alambre" haciendo "acrobacias" para "no caer ni a la derecha ni a la izquierda", y ha apuntado que sus límites "están en la agenda vasca, en lo que viene bien a Euskadi en cada momento, cuáles son los intereses de la ciudadanía vasca, qué es lo que interesa en cada momento al país".

"Así lo estamos haciendo, ¿qué podemos hacer si no?, ¿no damos curso al cuatripartito en Navarra y dejamos que venga el 'trifachito' al Estado español?, ¿echamos las manos abajo y dejamos que Euskadi entre en el mismo lío político que hay en los demás sitios?. Tenemos que hacer lo que estamos haciendo, aunque nos exija un gran esfuerzo como partido político y una gran capacidad de adaptación y de maniobra, pero es lo que hay", ha afirmado.

Por ello, ha insistido que, si el PNV "y el resto de partidos democráticos dentro de este sistema no hacen las cosas bien, viene el populismo": "No es meter miedo, es una realidad y es lo que hay".

ELECCIONES EUROPEAS

Ortuzar ha subrayado que todavía es pronto para hacer coaliciones electorales para las europeas, y ha apuntado que el plazo está en marzo o abril. "A partir de ahí, nosotros hemos ido en una coalición, no por gusto, sino por obligación, porque hay una circunscripción única en todo el Estado para ir a las elecciones europeas", ha recordado.

Por ello, ha dicho que tienen que "juntarse el máximo de fuerzas políticas que sean capaces de hacer un programa coherente". "Nosotros hemos ido siempre con los catalanes, gallegos y los últimos tiempos con los canarios. Nuestra apetencia sería repetir una coalición de ese estilo, pero, para eso, tenemos que contar con que los otros también los quieran", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que el PdCAT y la Crida tienen que "aclarar su posición" porque "ahí hay dos maneras de entender esto: una, los que quieren que haya una sola lista catalana, de país, que podría tener el lema 'free' en Cataluña, y en ese proyecto nosotros no pintamos nada; y hay otros, dentro del mundo soberanista catalán y del PDeCAT, que son más partidarios de ir a un modelo tradicional de coalición con otros partidos nacionalistas del Estado español".

"Vamos a ir viendo, hay tiempo, que ellos aclaren su posición. Con todo respeto vamos a asumir lo que ellos nos digan y, en función de eso, no tenemos miedo a las elecciones europeas. El PNV está fuerte, hay cuatro eurodiputados más para repartir en el Estado. Es verdad que hay un partido político nuevo más, Vox, que también entra en el reparto, pero, siendo elecciones cercanas en el mismo día, forales y municipales, yo ceo que la afluencia de gente va a hacer que nosotros, por nuestros propios medios, tengamos un eurodiputado", ha aseverado.

El líder jeltzale ha asegurado que ellos no han hablado con Carles Puigdemont sobre esta los comicios al Parlamento Europeo porque ellos tienen como interlocutor al PDeCAT.