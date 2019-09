Ortuzar (PNV) ve un "fracaso político total" que no haya investidura, de lo que culpa a Sánchez e Iglesias

En declaraciones a los medios durante un acto en Santiago de Compostela y después de que el Rey anunciase que no propone a un candidato a presidente tras comprobar que nadie reúne los apoyos, Ortuzar ha considerado que este "fracaso" lleva a unas nuevas elecciones que "lejos de aclarar el panorama" lo va a hacer "un poco más" complejo.

"No sé que va a pasar en noviembre que no pueda pasar hoy. Salvo que haya vuelcos electorales que no creo tampoco que se produzcan", ha manifestado para incidir en que la situación es "producto de una inmadurez democrática y de no saber estar a la altura de las circunstancias".

Y es que según ha subrayado el presidente del EBB del PNV, "no había condiciones insalvables para hacer una investidura y formar un gobierno". "En Euskadi llevamos haciendo gobiernos colaborativos, de coalición, programáticos más de 30 años", ha apuntado.

En este sentido, ha considerado que "para que las cosas sean posibles hay que tener voluntad política", una cuestión que, en su opinión, "aquí no ha habido". "Hemos sido unos pocos los que hemos intentando tirar del carro pero ha sido en vano porque los actores principales no lo han querido", ha lamentado.

SÁNCHEZ E IGLESIAS

En su visita a Santiago de Compostela, además, Andoni Ortuzar ha atribuido la "principal responsabilidad" de la situación a "quien era la opción mayoritaria y estaba llamado a concentrar en torno a su persona y a su partido una alternativa de gobierno" --en referencia a Pedro Sánchez.

Con todo, ha situado "muy cerquita" en el "ranking" al líder de Podemos, Pablo Iglesias, al considerar que ambos "pusieron sobre la mesa una posición negociadora maximalista". "Ha faltado cintura política, han pretendido que el otro tragara la posición de cada uno de ellos en vez de articular o conjugar el verbo ceder", ha censurado Ortuzar, que ha recordado que "toda negociación exige cesiones".

Por último, el dirigente del PNV ha advertido de que la "frustración" que en estos momentos puede haber entre la ciudadanía se puede "traducir en una abstención o en un cambio de voto". Ante ello, ha pedido a la gente que sepa "separar el grano de la paja" y "residenciar las responsabilidades" en quienes "son los verdaderos responsables".

"Otros hemos intentando por todos los medios que las cosas fueran bien, pero los que tenían la misión encomendada no han sido capaces o no han querido hacerlo", ha zanjado.