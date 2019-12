Ortuzar (PNV): veo la investidura de Sánchez progresando y saliendo

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se ha mostrado "optimista" sobre la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno: "La veo progresando y saliendo", ha dicho.

En declaraciones a la cadena SER, Ortuzar ha considerado una "anécdota" que la investidura sea antes o después de final de año, aunque "cuanto antes lo hagamos, mejor -ha apostillado-".

"Hay que entender que con la situación política de tensión en Cataluña los partidos catalanes necesitan tiempo para llegar a un acuerdo con garantías y para que sea comprendido por la sociedad catalana", ha agregado.

Ortuzar ha comentado que entre el PNV y el PSOE hay "un contacto fluido telefónico, pero no está habiendo reuniones formales".

Un PNV que tendrá que votar "sí" para que Sánchez salga elegido presidente, algo que este partido ha hecho anteriormente en dos ocasiones, "en circunstancias difíciles para el país", una con Felipe González y otra con José María Aznar. "Votamos a Aznar y entonces nadie dijo que hacíamos chantaje nacionalista", ha recordado Ortuzar.

El líder del PNV no ha querido polemizar con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien ha escrito en sus memorias que la PNV "le faltó personalidad" cuando apoyó la moción de censura que terminó con su mandato.

Para Ortuzar, la versión de Rajoy de los hechos y la suya "no coinciden para nada". "¡Quién nos mandará a los políticos escribir libros de memorias! Cada uno quiere blanquear su posición, lo que no tiene sentido cuando ya te has ido. No voy a seguir y me comprometo a no escribir mis memorias", ha concluido.