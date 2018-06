Ortuzar (PNV) aboga por agotar la legislatura en el Estado y que las elecciones generales se celebren en 2020

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, se ha mostrado partidario de que las elecciones generales en el Estado se celebren "en 2020 o a finales de 2019" y ha resaltado que el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabe cuáles son las "expectativas" que el PNV le va a plantear. "La primera es el cumplimiento de lo que queda del Estatuto de Gernika", ha añadido.

En declaraciones a ETB, recogidas por Europa Press, el líder jeltzale ha afirmado que la política española está viviendo "una montaña rusa que ojalá pare" y ha incidido en que, salvo con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a lo largo de los últimos días ha hablado "con todos los líderes políticos".

Asimismo, ha valorado la actitud del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien "se ha portado con nosotros bien, no ha presionado, no ha chantajeado, no nos ha amenazado...".

No obstante, ha reconocido que la sentencia del caso Gürtel ha cambiado el escenario por ser "un torpedo a la línea de flotación de la estabilidad". "No porque el PNV cambie de parecer, sino porque la sentencia en sí tiene una gravedad enorme", ha incidido.

Asimismo, ha apostado por que las elecciones generales en el Estado se celebren "en 2020 o a finales de 2019". "Si fuera por nosotros que la legislatura se agote, eso es lo que intentábamos también con Rajoy", ha añadido.

Cuestionado por el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Ortuzar ha destacado que el dirigente socialista sabe "cuáles son las expectativas que el PNV le va a plantear encima de la mesa y la primera es el cumplimiento de lo que queda del Estatuto de Gernika".

Por último, y en referencia a Cataluña, ha afirmado que ve en el PSOE "otras pulsiones que no son las estrictas del 155". "Hay ganas, una oportunidad de abrir un diálogo con Cataluña", ha concluido.