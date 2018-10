Ortuzar (PNV) cree que los "partidos españoles" quieren "abortar" el nuevo estatus vasco antes de que llegue a Madrid

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que los "partidos españoles" quieren "abortar" el nuevo estatus de Euskadi antes de que llegue a Madrid, y ha asegurado que su "misión" será sumar al acuerdo alcanzado con EH Bildu al PSE-EE y Podemos, y si fuera posible, también al PP. Además, ha asegurado que, "si Euskadi es una nación", tendrá que tener "nacionales", tal como "se establezca por Ley", y ha pedido que no se saque esto "de quicio".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha asegurado que "todos opinan lo mismo" en su partido sobre el tema del autogobierno, tanto Joseba Egibar como el lehendakari, Iñigo Urkullu. En este sentido, ha considerado que "no hay contradicción" entre lo defendido por uno y otro.

"Nosotros estamos defendiendo lo que legítimamente creemos que tenemos que defender. Éste es un tema que va a tener un camino. Todavía estamos en el ecuador del camino. Ahora a los expertos les toca intentar escribir un texto articulado lo más amplio y respaldado posible. Después vendrá ya la negociación de los partidos en ponencia, con la posibilidad de enmiendas, que va a ser un momento clave en la negociación, y después vendrá, si todo va bien, una negociación con Madrid", ha explicado.

En este sentido, ha preguntado "por qué tiene el PNV que ceder desde ahora". "Nosotros vamos con nuestro proyecto, que es el de todos los del PNV", ha manifestado, para defender que tiene "legitimidad democrática y legal". "Si alguien nos demuestra que no, ya veremos, pero, de momento, nadie nos lo ha demostrado", ha añadido.

A su juicio, ésta es una cuestión en la que hace falta "voluntad política". "Nosotros queremos que haya un acuerdo, pero, para eso, tendremos que acercarnos todos al punto de encuentro, no solo al PNV", ha añadido.

El líder jeltzale ha criticado que a su partido se le pida "ya, de salida, que renuncie a sus postulados", y ha apuntado que el derecho a decidir y la relación confederal que reclaman "no colisiona con la Constitución".

"Creemos que en la disposición adicional de la Constitución cabe lo que nosotros proponemos y que en la disposición final del Estatuto de Autonomía tenemos un título competencial de reserva de derechos que ampara lo que ahora estamos proponiendo", ha insistido.

El presidente del EBB ha apuntado que habrá que ver el texto articulado y analizarlo. En este sentido, ha recordado que los expertos del comité de juristas que han dicho que son inconstitucionales los preceptos del acuerdo de bases "son de parte", igual que el que ha propuesto su partido. "Los expertos tienen corazón y filiación política, por eso los han señalado los partidos políticos", ha añadido.

Andoni Ortuzar ha apuntado que "de lo que se trata es de que hablen y de que pongan negro sobre blanco" sobre "cómo se conjuga el derecho a decidir, cómo es la relación de bilateralidad con el Estado que se quiere para el nuevo estatus o cómo es ese mecanismo de confederación" que los jeltzales pretenden.

A su juicio, "hay modelos para comparar y para copiar" en el mundo y "también se pueden hacer cosas nuevas". "Creo que en esto hace falta voluntad política y, hasta ahora, ha habido una defensa numantina de las posiciones. Yo creo que también porque a los partidos españoles que operan en Euskadi les da miedo lo que les va a pasar cuando esto vaya a Madrid, prefieren ponerse la venda antes de la herida y abortar aquí el debate cuanto antes porque en Madrid las cosas, de momento, tal y como está la situación política en Madrid, y nosotros no somos ciegos, sabemos ver, es verdad que no pinta bien como para ir a negociar un salto cualitativo del estatus de autogobierno de Euskadi, ¿pero qué tenemos que hacer, resignarnos y parar también?, se ha preguntado.

Andoni Ortuzar ha emplazado a "aprovechar el tiempo" y ha señalado que se esperará "a la situación española propicia y cuando tenga que venir, ya lo haremos". "Nosotros no tenemos prisa", ha asegurado.

El líder jeltzale considera que un nuevo estatus aprobado solo entre PNV y EH Bildu "sería un fracaso de todos", no solo de las dos formaciones nacionalistas. "Normalmente los fracasos no son de quienes hacen los acuerdos, sino de los que no los hacen", ha apuntado.

En esta línea, ha asegurado que una de sus principales "misiones" va a ser "que ese acuerdo se amplíe y dé cobijo" a su partido y a la coalición soberanista, al PSE-EE y a Podemos, "y ojalá fuera posible al PP". "Esto último lo veo difícil porque creo que todos los datos que nos están mandando, empezando por la persona designada para ser ponente, caminan en la dirección de que no quieren el acuerdo, que quieren situarse al margen, incluso que quieren boicotear un posible acuerdo y condicionar a los otros dos partidos, tanto a Podemos como al PSOE", ha apuntado.

Andoni Ortuzar ha explicado que, "quitando al PP, que ojalá cambie su estrategia", él quiere y va a trabajar todo lo que esté "en su mano" para que "el acuerdo sea a 'cuatro'".

EH BILDU

En cuanto a las advertencias de EH Bildu sobre que, si no hay derecho a decidir, no habrá nuevo estatus, ha respondido que no quiere abrir una polémica con Bildu, pero "no habrá nuevo estatus o ellos no estarán en el nuevo texto".

"Es que éstos todavía siguen pensando que, o se hace lo que ellos quieren, o no puede avanzarse nada, no. Nosotros tenemos una ruta marcada, está la comisión de expertos, y ahí cada uno pondrá qué es lo que cree que tiene que ir en el artículo, en el preámbulo y en el articulado", ha apuntado.

Por ello, ha instado a "no poner puertas al campo, ni unos ni otros, porque, si no, no va a salir nada". "Pero el fracaso no va a ser del PNV, va a ser de ellos. Nosotros apuntaremos con el dedo a quienes creamos que no han puesto todo lo que hay que poner para llegar a un acuerdo", ha subrayado.

Preguntada por las declaraciones de Idoia Mendia, que criticó que el acuerdo de bases de nuevo estatus diferencia "entre nacionales y ciudadanos" en Euskadi, el presidente del EBB ha dicho que ya "han hablado de eso".

"Aquí todo el mundo está buscando cuartelillo, está buscando la excusa para no entrar al debate de verdad, que es: ¿Euskadi es un sujeto político que tiene derechos políticos o no?, porque, si se dice que sí, hay un desarrollo, y si se dice que no, hay otros desarrollo. Y ésa es la pregunta a la que tiene que enfrentarse el PSE-EE. Luego, si se quiere estirar y retorcer, nosotros podríamos hacer lo mismo con sus bases", ha apuntado.

Andoni Ortuzar ha asegurado que Mendia "sabe perfectamente qué es lo que quiere el PNV al meter la ciudadanía y la nacionalidad". "Si Euskadi es una nación, tendrá nacionales, que serán lo que determine la Ley. Es que esto tiene que desarrollarse por una Ley y habrá ciudadanos que tengan todos los derechos ciudadanos. Ningún ciudadano vasco va a tener menos derechos que un nacional vasco. Eso también lo dicen las bases. Los derechos son los mismos, pero ¿el reconocimiento de la nacionalidad por qué no?. Es que en otros sitios existe", ha precisado.

En esta línea, ha cuestionado por qué se "rasgan las vestiduras" y por qué "se sacan las cosas de quicio cuando no son así". "Seguramente es más fácil ir poniendo problemas que tener que sentarse en una mesa y empezar negro sobre blanco lo que uno quiere y decir lo que quiere y hasta dónde está dispuesto a llegar. Pero eso va a ser así por mucho que les pese. Nosotros vamos a ser tercos y vamos a estar en la mesa hasta el último minuto. Nos levantaremos los últimos de la mesa", ha apuntado.