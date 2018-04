Ortuzar (PNV) dice que "probablemente" irá a Kanbo pero no para "blanquearle el pasado a nadie y menos a ETA"

En sendas entrevistas publicadas por el diario El Correo y Deia, recogidas por Europa Press, el presidente del PNV reitera que habrá "una delegación del PNV, con toda la normalidad", en el encuentro organizado por el GIC, el Foro Social y Bake Bidea. Por su parte, afirma que "probablemente" acudirá, si bien precisa que "lo tenemos que decidir porque no sabemos cómo va a ser el acto y tampoco queremos pillarnos los dedos".

Ortuzar señala, en este sentido, que no le gustaría que, en ese acto, "tuviera participación ETA". "Ni un vídeo, ni un comunicado, ni nada", insiste el responsable jeltzale, que subraya que "no iremos a un acto de ETA".

El dirigente del PNV ve "lógico" que no acuda ni el lehenkadari ni "nadie de su Gobierno" porque "compromete a todo el país". "Allí vamos a certificar el final de algo que no debería haber producido nunca, y las instituciones tienen que garantizar un nivel de cumplimiento ético y convivencial que es verdad que no se va a dar en Cambó", afirma.

Según indica, por el contrario, el hecho de que pueda acudir él "me compromete a mí y a mi partido, y tengo la capacidad para marcharme en el minuto uno".

Ortuzar señala que ETA va a "terminar lamentablemente", igual que "sus 60 años de trayectoria", y añade que "lo importante es que termine". "Y a eso vamos a Cambó, a que quede constancia. Damos fe y se acabó", explica. En este sentido, insiste en que no va a "blanquear el pasado ni a hacerle el caldo gordo a nadie y menos a ETA".