Ortuzar advierte a Sánchez que una acción de Gobierno con Cs es incompatible con acuerdos con PNV y ERC

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, el dirigente jetzale se ha pronunciado por la posibilidad de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez opte por un cambio en sus alianzas, tras el apoyo de Cs a la prórroga del estado de alarma esta semana. Ortuzar ha afirmado que "espera y confía en que no" sea así porque, a su entender, "eso embarrancaría este gobierno, le dejaría en manos de Ciudadanos".

De este modo, ha advertido de que Cs es "un socio muy incómodo para prácticamente todo el arco parlamentario restante, incluido el PP", que aspira a "comerse a Ciudadanos cuando pueda". Por su parte, ha añadido, "el resto de partidos, sobre todo los que tenemos una orientación vasca, catalana o de otros ámbitos regionalistas, somos un poco la bestia negra de Cs".

"Yo no concibo que pudiera haber una acción de Gobierno basada en acuerdos con Ciudadanos que luego cohabitara con acuerdos con nosotros, con ERC, etc. No consideramos oportuno cambiar la mayoría que le llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa e hizo posible su investidura", ha manifestado.

Por otro lado, ha insistido en que, tras la nueva prórroga del Estado de Alarma, hay quince días en los que "todos, no sólo el Gobierno, tenemos que darle una vuelta para ver cuáles son los instrumentos más idóneos, más eficaces para acometer la nueva etapa en la que entramos ahora".

Ortuzar ha reiterado las críticas de su partido, "desde el principio", al estado de alarma "concebido con ese mando tan férreo" que dejaba "prácticamente a las comunidades autónomas como meros apéndices administrativos".

"No lo hacíamos solamente por un prurito de mantener nuestras competencias, que tenemos derecho a ejercerlas, sino porque pensábamos que, desde el punto de vista práctico, la gente que está sobre el terreno, los responsables sanitarios, de emergencias, de seguridad, que conocen las zonas, están más capacitados para actuar en ellas", ha precisado.

En todo caso, ha señalado que "ahora estamos en una nueva etapa en la que el Gobierno debería abrirse" y, en este sentido, ha recordado que en el debate de la prórroga en el Congreso "se oyeron voces muy variopintas que pedían otra fórmula de estado de alarma".

Por su parte, ha afirmado que no desea "entrar a discutir si hay que llamarle de esta manera o de otra", pero "la nueva forma de gestión de lucha de la pandemia y de la desescalada tiene que ser mucho más descentralizada y mucho más compartida, que atender a las realidades diferentes de los diferentes territorios". "No puede ser el mismo café para todos. Ahí es donde el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo", ha reclamado.

A juicio del PNV, con "la legislación ordinaria sanitaria, se podrían articular las medidas necesarias para esta fase", algo que no comparte el Gobierno de Pedro Sánchez. Según ha asegurado, "nosotros estamos dispuestos a hablar como siempre con todo el mundo para buscar un instrumento que nos dé a todos comodidad y que nos saque de esos rifirrafes políticos" que se vieron en el Congreso. "Hay que llegar al Congreso con las cosas un poco más habladas, más consensuadas", ha apelado.

ELECCIONES EN JULIO

Por otro lado, ha reiterado la apuesta de su partido por celebrar en julio las elecciones vascas, que fueron suspendidas el pasado 5 de abril debido a la pandemia de coronavirus, porque "lo que viene en otoño es muy duro desde el punto de vista económico y laboral".

"Hay muchos puestos de trabajo en juego, mucha gente que lo está pasando ya muy mal, y no podemos perder ni un minuto en la reconstrucción, en el relanzamiento económico y del empleo", ha advertido.

El presidente del PNV ha apuntado que, según lo que trasladan los expertos, en julio va a haber "menos contagios o propagación del virus por las condiciones climatológicas" y parece que en otoño podría haber, "no grave, pero un repunte de ese virus porque son virus bastante estacionales".

"En estas condiciones, si julio es un buen mes y hacemos las elecciones, al 1 de septiembre podemos tener un Parlamento constituido y un Gobierno Vasco fuerte capaz de hacer frente a ese desafío de salir de esta crisis no sólo sanitaria, sino económica", ha agregado.

Ortuzar ha señalado que, en todo caso, es el lehendakari a quien "por ley" le corresponde la potestad de convocar comicios, una decisión que "todavía no está tomada". No obstante, ha recordado que decidió que "oiría a los partidos" antes y el próximo jueves las formaciones tendrán que exponer "qué es lo que quieren hacer".

"Y luego el lehendakari tomará su decisión", ha indicado el dirigente jeltzale, que ha incidido en que, "cuando se hagan, tienen que ser con todas las garantías de salud y democráticas para que todos tengamos igualdad de oportunidades".