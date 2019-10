Ortuzar reprocha que Sánchez busque la abstención del PP para la investidura y luego gobernar con el PNV

En este sentido, ha asegurado que no sería coherente que, después de que los populares faciliten la investidura, el líder socialista quiera gobernar con el apoyo de la formación jeltzale. Por ello, ha reclamado a Sánchez que diga "hacia quién se va a dirigir en investidura y en gobernabilidad". Además, ha asegurado que sería "un gran fraude" que Sánchez optara por gobernar con la derecha en "una gran coalición".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ortuzar ha advertido de que "esto no se trata de llegar solo a La Moncloa", sino de gobernar e ir al Congreso, ganar las votaciones y poder sacar adelante leyes, Presupuestos y convalidaciones de decretos.

"¿Y eso con quién lo va a hacer?, ¿Con el PP?, ¿O sea que va a ser lo mismo votar PSOE que votar PP?. ¿Ese es el proyecto de reforma y de cambio que nos ofrece Sánchez después de la moción de censura?. Pues sería un fraude tremendo", ha añadido.

Además, ha dicho que querer ser investido con la abstención del PP y, después, pretender "gobernar con PNV no tiene ninguna lógica". Por ello, le ha pedido a Sánchez que diga "hacia quién se va a dirigir en investidura y en gobernabilidad". "Las dos cosas, que parece que están en la hoja de ruta de Pedro Sánchez, no son muy coherentes", ha insistido.

Para el líder jeltzale, el secretario general del PSOE "quiere llegar como sea a La Moncloa otra vez y, después, tendrá en su cabeza la 'geometría variable', bandeando el día a día unas veces con unos y otros con otros.

"Pero la aritmética parlamentaria, que parece que va a salir, no se lo va a poner fácil. Yo a Pedro Sánchez le pediría coherencia", ha indicado, para reiterar que no cree "posible" tener socios diferentes en la investidura y en la gobernabilidad.

"LO QUE VENÍA"

Andoni Ortuzar ha señalado que el PSOE y Podemos "no aquilataron bien" cuando rompieron las negociaciones, "no sabían bien lo que les venía", además, con la previsión de que se hiciera pública la sentencia del 'procés'.

El presidente del EBB ve a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias "nerviosos", y hacen, "un día sí y otro también, anuncios rutilantes o proclamas solemnes que luego se pagan después de las elecciones". "Ahora es fácil quedar bien ante la parroquia y ante la galería, pero, luego, si uno aspira a gobernar, "la hemeroteca le persigue siempre".

A su juicio, el 10 de noviembre "es probable que haya movimientos electorales". No obstante, considera que no va a haber movimientos "entre bloques, aunque sí dentro de cada bloque". "Hay una pelea en la izquierda evidente, hay una pelea en la derecha evidente, pero préstamos o transferencias de votos entre bloque y bloque no va a haber de manera notoria", ha indicado.

De ser así, cree que se tendrá "diputado arriba, diputado abajo, lo mismo que hubo el 28A". "¿Para eso teníamos que llegar hasta aquí, que deteriorar tanto la vida política, teníamos que hacer a la gente que se cabreara de manera importante para repetir lo mismo?, ¿para estar en el mismo momento en el que estuvimos en julio o en septiembre?", ha preguntado.

Ortuzar ha apuntado que espera que todos hayan sacado "una lección" porque "esto no puede llegar a otras elecciones". "Todos deberíamos ser capaces de afrontar la negociación sobre bases distintas, porque en verano no se negoció, fue una pelea, las dos partes querían ganar por 10-0. En política hay que ganar 2-1 y, a poder ser, que parezca que estás empatando para que las cosas vayan bien. No puedes humillar al otro ni poner condiciones imposibles", ha indicado.

CATALUÑA

El líder del PNV ha dicho que "el tema catalán está muy presente" en la actualidad política, "pero, por parte de la parte política madrileña, está habiendo una sobreactuación tremenda que, lejos de ayudar a encarrilar el conflicto", lo está "empantanando mucho más".

En su opinión, "eso va a dificultar un proceso de negociación". En todo caso, considera que, tras el 10N, Pedro Sánchez "se tendrá que mirar al espejo y darse cuenta de que el tema catalán sigue ahí, que es un conflicto político que necesita política, que no puede pretender hacer como los niños, taparse los ojos y decir que no está".

Andoni Ortuzar ha señalado que, dependiendo de los resultados que haya en Cataluña, "el punto de inflexión entre los bloques de derechas e izquierdas españolas" pueden ser los partidos nacionalistas catalanes y vascos. "Si eso es así, ¿qué va a hacer Sánchez?, ¿ponerse la mano en los ojos y no querer ver esa realidad?. La realidad política catalana y vasca es muy tozuda, llevamos muchos años así", ha subrayado.

En caso de que el PSOE optara por gobernar con la derecha en "una gran coalición", los socialistas y, sobre todo, "esa alternativa que quiso poner Sánchez sobre la mesa después de la moción de censura, sería un gran fraude político".

DECLARACIÓN DE LA LLOTJA DEL MAR

Ortuzar también ha explicado que su partido no suscribió la 'Declaración de la Llotja del Mar' porque "no era el momento y los contenidos".

A su juicio, este documento "se quería situar como una segunda versión de lo que fue la Declaración de Barcelona del año 98, que la impulso el PNV", pero "esta no la ha impulsado el PNV, hay actores nuevos que han dejado su impronta y que no han mirado con la debida profundidad y la debida altura de miras lo que estaban haciendo". "Había una prisa y una urgencia electoral, y no tanto en Cataluña como en otras formaciones políticas, para sacar eso adelante y resituarse en el tablero político", ha subrayado.

El presidente del EBB ha recordado que su partido dijo que estaba dispuesto a sentarse en una mesa "con tiempo, hacer una buena declaración, con un contenido más rico que el del actual". La actual, según ha subrayado, "se queda corta", aunque los jeltzales puedan "compartir gran parte de sus contenidos". "Falta lo más importante y es que hemos constatado que esto está mal. Ahora, ¿cómo salimos de ésta?, ¿cuáles son las vías de propuesta que hacemos?", ha preguntado.

A su entender, "la urgencia" con la que se ha hecho la Declaración de la Llotja del Mar "no es la manera de hacer política del PNV". "Nosotros tenemos firmado un acuerdo con el PDeCAT, que el contenido es mucho más firme y mucho más ambicioso de lo que es esa declaración y no nos sentíamos a gusto en un teatrillo, más que en un proceso como lo que fue la Declaración de Barcelona del año 98, que sí fue una declaración de alcance", ha indicado.

En todo caso, ha afirmado que su formación no renuncia a que, cuando pase la contienda electoral, se pueda "rehacer, con una mirada a medio plazo, una 'Declaración Barcelona II', que ponga encima de la mesa a las formaciones políticas españolas una alternativa para entender los hechos nacionales vasco, catalán y gallego de otra manera diferente"

Tras reconocer que hay una especie de 'competición' de a ver quién apoya más la causa catalana, ha manifestado que "ese es un juego un poco infantil en que el que está sumido Bildu". "Nosotros seguiremos estando al lado de los partidos catalanes y les apoyaremos en todo lo que podamos", ha dicho, para precisar que la coalición liderada por Arnaldo Otegi "está más cómoda en Cataluña y en Barcelona que en Euskadi".

"Prefieren ir a enredar en Cataluña que estar en Euskadi dando la cara", ha subrayado, para apuntar que debe decidir si es capaz de articular "políticas de país" y negociar los Presupuestos vascos. "De momento no es así", ha concluido.