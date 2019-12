El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que es posible alcanzar "el punto intermedio entre la ruptura total" y el "sometimiento a Madrid" para Cataluña y Euskadi, y ha apelado a "buscar una estructura de Estado que reconozca y acoja a dos naciones diferentes" como la catalana y la vasca.

Además, ha apuntado que su partido "mide bien los tiempos" y, si ha firmado el acuerdo de investidura con el PSOE, es porque cree que las cosas con ERC están "maduras" y espera que los republicanos "decidan bien".

En declaraciones a Radio Euskadi y la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Ortuzar ha considerado que Pedro Sánchez atenderá las reclamaciones de Euskadi y Cataluña porque "va a estar en la Moncloa" porque vascos y catalanes así lo quieren.

A su juicio, la investidura va a prosperar, pero ha llamado a ser "muy respetuoso" con los órganos internos de ERC y esperar a que su comité nacional se pronuncie. No obstante, ha dicho que, tal como se han producido las negociaciones, todo apunta a que "el desenlace sea positivo y se traduzca en una abstención".

"Nosotros solemos medir bien los tiempos de la política y, cuando hemos dado esos pasos --la firma del pacto para el sí de los jeltzales a la investidura-- es porque creíamos que la cosa estaba suficientemente madura y que la firma de nuestro acuerdo podía ayudar a que otros dieran también los pasos que tienen que dar", ha apuntado.

Tras señalar que, en un principio, pensaba que la votación que nombrara a Pedro Sánchez presidente del Gobierno iba a ser el 5 de enero, ha dicho que parece que se va a retrasar. Sin embargo, ha indicado que "da igual cuando sea la investidura, lo que tienen es que darse las condiciones que la hagan posible".

En todo caso, ha admitido que es mejor que se produzca cuanto antes para que se acabe "este vodevil". "La gente exige de nosotros que haya seriedad, que las cosas se hagan cuanto antes y que nos dediquemos a resolver los problemas", ha aseverado. Por ello, ha mostrado su deseo de que ERC "decida bien lo que tenga que decidir".

Tras señalar que se tiene que "abrir un nuevo horizonte" en la política catalana basada "en el diálogo y no en la confrontación ni en la judicialización", ha precisado que la creación de una mesa de partidos entre Gobiernos no necesita "demasiados ropajes".

Andoni Ortuzar ha manifestado que la Constitución y los Estatutos de Autonomía prevén "mecanismos de reforma y de cambios legales" para dar cabida a las reivindicaciones de vascos y catalanes, a los que "no hay que tener miedo", y ha lamentado que en el Estado español todo parezca "intocable y sacrosanto". "Solo hace falta voluntad política", ha asegurado.

UN PUNTO INTERMEDIO

A su juicio, es posible alcanzar "el punto intermedio entre la ruptura total" y el "sometimiento a Madrid" en el que "la sociedad catalana pueda sentirse reconocida, reconfortada y libre, y al mismo tiempo, formar parte de una estructura más amplia". "Nosotros lo vemos también así en el ámbito del País Vasco, pero tiene que ser desde el diálogo y sin ningún miedo al cambio", ha subrayado.

Preguntado por las fórmulas que se abordarían para que se cumpla el punto cuarto del acuerdo de investidura, que habla de adecuar la estructura del Estado "al reconocimiento de las identidades territoriales", Ortuzar ha señalado que se tendrá que hablar de ello.

Para el líder jeltzale, hay pendiente una respuesta a la reivindicación de una "mayor clarificación de la relación entre Euskadi y Cataluña con el Estado español". En este sentido, ha dicho que la mayoría de la comunidad vasca cree que Euskadi "es una nación" y también los catalanes opinan así.

Por ello, ha apostado por "buscar una estructura de Estado que reconozca y acoja a dos naciones diferentes" como Cataluña y Euskadi, para "articular un sistema de convivencia en el que todos estemos a gusto".

"Nosotros creemos que, para el paso que nosotros queremos dar ahora en este momento histórico, no hace falta modificar la Constitución porque, con la disposición adicional primera de la Constitución, valdría, daría soporte legal y constitucional suficiente a las modificaciones, a ese nuevo estatus que nosotros queremos", ha añadido.

No obstante, ha recordado que hay "voces" en el PSOE que aseguran que, para ello, haría falta una "modificación constitucional". "Nosotros no prejuzgamos si tiene que haberla o no. Lo que queremos es sentarnos a dialogar sobre cuál es el estatus jurídico político nuevo que necesita Euskadi, que dé satisfacción a la sociedad vasca de hoy y que, al mismo tiempo, permita la convivencia y la relación bilateral, normalizada con un Estado más amplio", ha indicado.

El PSOE, según ha apuntado, se abre a negociar este nuevo "estatus" y ha recordado que se trata de un tema que lleva años debatiéndose en el Parlamento Vasco. Además, ha remarcado que, tras aprobarse en la Cámara vasca, irá a las Cortes Generales y se tendrá que negociar en el Congreso de los Diputados.

Por último, ha concluido que en 2020 se tendrán que transferir las competencias pendientes y el PNV considera que, entre el resto de materias a traspasar, se encuentra la de la Seguridad Social.