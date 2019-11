Ortuzar asegura que Sánchez se va a "enrollar" con el PP "si se deja"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado este martes en un mitin en Basauri (Bizkaia) que el socialista Pedro Sánchez se va "enrollar" con el PP para gobernar si los populares "se dejan".

Ortuzar ha recordado que Patxi López también prometió en 2009 que no pactaría con el PP de Antonio Basagoiti para llegar a Ajuria Enea "y en la misma noche electoral y en una sola llamada telefónica ya había cerrado el acuerdo que le llevaría a la Lehendakaritza, a pesar de su promesa y de que no habían ganado las elecciones".

Por ello, ha considerado que a pesar de sus declaraciones públicas Sánchez y Patxi López lo que piensan es: "Daos por jodidos que, si se deja, nos vamos a enrollar con el PP".

No obstante, Ortuzar ha destacado que el PNV es un partido que siempre busca el acuerdo frente al bloqueo. "Si está en nuestras manos habrá gobierno en Madrid antes de las Navidades", ha prometido.

Ortuzar también ha analizado el debate de anoche entre los candidatos de los cinco grandes partidos estatales, que ha considerado como "la mejor demostración del erial político que tiene España".

"Fue un tostón , yo me quedé con dos cosas solamente. La primera que la derecha española, tanto PP como Ciudadanos, se negaron hasta cuatro veces a criticar a Vox por proponer la ilegalización del PNV y a decir que ellos no son partidarios de esa barbaridad. ¡Cuánta manía nos tienen que tener PP y Ciudadanos para no reconocer que, en democracia, lo que dice Vox es una locura autoritaria!", ha comentado.

En su opinión, "el trío de la bencina, Casado, Rivera y Abascal, demostraron que derecha española y democracia es un oxímoron, son términos muy mal avenidos".

Ortuzar ha reprochado a los líderes estatales que ninguno de ellos dijo de "de verdad" que hará el día 11 tras las elecciones. "Fue un ejercicio constante de escapismo, de huir para no tener que comprometerse con la ciudadanía", ha añadido.