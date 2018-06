Ortuzar considera positiva la cita con Sánchez y defiende la estabilidad tras años "de fracaso de la política española"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha calificado de "positiva" la reunión que mantuvo este pasado miércoles en la Moncloa con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y se ha comprometido con la estabilidad política tras "años de fracaso de la política española".

En una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, ha afirmado que su partido está "dispuesto a ayudar" al nuevo Gobierno central en un posible cambio penitenciario respecto a los presos de ETA, aunque ha advertido de que esa modificación se debe hacer "con un gran consenso", porque, de lo contrario, "saldrá mal". Asimismo, ha señalado que en Euskadi "también hay que hacer los deberes" y ha solicitado a los reclusos de la banda que cumplan "sus obligaciones" porque "ya saben cual es el camino".

Tras la reunión mantenida con Sánchez, Ortuzar ha asegurado que el PNV "siempre ha estado por la estabilidad y la normalidad", sobre todo después de "años de fracaso de la política española", y en ese contexto ha enmarcado la reunión que mantuvo el pasado miércoles en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encuentro que ha calificado de "positivo" y en el que ambos asumieron el "compromiso por la estabilidad y normalidad".

No obstante, el dirigente jeltzale ha preferido guardar discreción en torno a esta reunión, ya que, en su opinión, "muchas veces, para ser eficaces en política y que las reuniones sea fructiferas, hay que hacerlas con discreción y tranquilidad.

Asimismo, ha indicado que, aunque aún no se ha concretado una fecha, la reunión que mantendrán Pedro Sánchez y el lehendakari, Iñigo Urkullu, será "pronto", y ha asegurado que "el lehendakari será el primer en pasar por Moncloa".

Además, ante el anuncio del presidente del Gobierno de impulsar una política penitenciaria "distinta" con los presos de ETA, ha asegurado que, en este tema, es necesario "un gran consenso" porque, de lo contrario, "saldrá mal". Por lo tanto, ha considerado que, "aunque ahora está muy alejado, el PP tiene que estar en ese consenso".

En este sentido, ha asegurado que el PNV "siempre va a estar dispuesto a ayudar, a facilitar y a abrir vías", aunque ha advertido de que, "dicho esto, en Euskadi también hay que los deberes". "Los presos deben cumplir sus obligaciones, sus tareas, y ya saben cuál es el camino. Eso es normalidad, lo que dice el Código Penal. Los presos tienen sus derechos, y para obtenerlos y disfrutarlos, hay que hacer algunas cosas. El camino está abierto", ha destacado.

AUTOGOBIERNO

Por otro lado, Andoni Ortuzar ha afirmado que es "un avance" que Pedro Sánchez admita que en Euskadi "existe una identidad nacional aún no reconocida", y le ha emplazado a que, si "ahora la soberanía se comparte con Europa", haga lo propio en el Estado, ya que, en su opinión, sería "la clave" para Euskadi y "una solución posible" para Cataluña.

El dirigente del PNV ha recordado que "nosotros somos nacionalistas, queremos y necesitamos más, y, sobre todo, lo que queremos es que decida la sociedad vasca, que sea la sociedad la que acuerde y garantice su futuro, no Pedro Sánchez".

"Sabemos qué ámbito y qué límites tenemos en la Europa que se está construyendo ahora, pero, sin embargo, creemos que hay un marco mucho más amplio para hacer cosas, que el que dice Pedro Sánchez. Él ha dicho que ahora la soberanía se comparte con Europa. ¿Por qué no con nosotros? La pueden compartir con Europa, ¿pero no con nosotros? ¿Por qué si hacia arriba pero no hacia abajo? Eso hay que ponerlo encima de la mesa, con tranquilidad, siendo optimistas, y sería la clave para Euskadi y una solución posible para Cataluña", ha reiterado.

PRESUPUESTOS

Asimismo, el presidente del EBB del PNV ha afirmado que tienen "la esperanza" de que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el presente año "se corrija" en el Congreso tras su aprobación en el Senado con la inclusión de 49 enmiendas del PP, de las que 19 afectan a Euskadi, y se "dé la vuelta a esa venganza".

Ortuzar ha asegurado que la postura del PP en esta cuestión ha sido "cortoplacista" y "no tiene explicación alguna", ya que, en su opinión, "los presupuestos no eran tan malos, y para Euskadi eran muy buenos". "Los presupuestos son útiles para hacer cosas, son un instrumento, y hay que aprovecharlos. Algunas cosas se pueden cambiar, y nosotros estamos dispuestos. No eran nuestros presupuestos, pero son buenos para poner las cosas en marcha", ha destacado.

Además, ante las críticas del portavoz del PP en el Senado José Antonio de las Heras, acusando a los representantes del PNV de "egoistas" y de que "solo piensan en lo mío, en lo mío y en lo mío", el dirigente jeltzale ha dicho que, "si lo mío son los intereses, la voluntad y las obligaciones de los vascos, eso es lo mío, porque soy el PNV".

"Nuestra esencia, nuestro todo, es Euskadi, y es normal defender lo mío. Lo suyo será España, y lo mío es Euskadi. Nosotros hemos sido generosos en la política española durante los últimos meses, puede que los que más. Casi hemos sido el único patido responsable. Aunque las relaciones con el PP no son buenas, hemos aprobado los presupuestos en pro de la estabilidad, hemos estado calmando las cosas entre PP y PSOE, haciendo de puente. Por lo tanto, no creo que hayamos sido egoistas", ha explicado.

PP

Por otro lado, Andoni Ortuzar ha manifestado que mantuvo una "buena relación personal" con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y que, aunque "no tenía confianza en el PP, sí la tenía con Rajoy". Así, ha señalado que el expresidente popular "siempre fue leal" en las negociaciones que mantuvieron y que "siempre se portó bien".

"Políticamente sabíamos cual era la opción y qué era lo que debíamos hacer, pero personalmente me dio pena lo que hicimos, salí tocado de ese proceso y no tengo problema en reconocerlo", ha asegurado, en referencia al apoyo del PNV a la moción de censura contra Rajoy.

Además, respecto a su sucesión al frente del PP, el dirigente jeltzale ha indicado que, tras la negativa a presentarse del presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, "claramente se abre la disputa, el choque y la guerra entre Cospedal y Sáenz de Santamaría".