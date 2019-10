Ortuzar llama a los vascos a convertir "su cabreo en algo positivo para Euskadi y la democracia" con su voto a PNV

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha realizado un llamamiento a los vascos a movilizarse el próximo 10 de noviembre y a convertir "su cabreo" hacia los políticos españoles "en algo positivo para Euskadi y la democracia" con su voto a la formación jeltzale. A su juicio, es necesario que "los escaños vascos sean decisivos" para que al PSOE "no le entren veleidades de hacer una componenda" con el PP porque "el peligro es más real que nunca" y en "el precio entraría la mano dura con los díscolos vascos y catalanes".

La formación jeltzale ha arrancado su campaña con un mitin en Vitoria, en el que el cabeza de lista al Congreso por Vizcaya, Aitor Esteban ha acusado a los políticos españoles de "tener menos fuste que la veleta de un campanario", y ha asegurado que su partido es "la alternativa a tanta insustancialidad y desgobierno". Además, ha instado a Pedro Sánchez a que aclare si "va a reconocer la pluralidad del Estado o no" y si va a cumplir el Estatuto de Gernika.

Ante los militantes y simpatizantes del PNV que se han congregado en la Plaza General Loma, Ortuzar ha recordado, en el acto de inicio de la contienda electoral del pasado 28 de abril, también celebró en la capital alavesa, que entonces "tenía una tortícolis tremenda" que le "impedía mirar a la derecha", mientras que, en esta ocasión, tenía "un cabreo tremendo" por la repetición de los comicios.

El líder jeltzale se ha mostrado convencido de que "la mayor dolencia de la sociedad vasca" es también "el cabreo por la situación política" y por "la irresponsabilidad que supone no haber sido capaces de llegar a acuerdos para elegir un presidente y formar un gobierno".

En este contexto, ha criticado "la falta de cuajo y valentía para asumir compromisos" de PSOE y Podemos, y que "vuelvan a pasarle la patata caliente a la ciudadanía para que sea ella quien arregle lo que algunos políticos no han sido capaces de hacer". "Lo mismo que para la gripe hay una vacuna, para quitar ese cabreo también hay un remedio, votar, y todavía hay un remedio más seguro, votar PNV, el voto antídoto, que lo cura todo", ha afirmado.

Para Andoni Ortuzar, es "lógica" la "pereza" de los ciudadanos en la campaña electoral, que "exterioricen su frustración y hasta que quieran hacer un corte de mangas a la clase política española".

No obstante, ha advertido de que "la respuesta no puede ser la abstención, ni el quedarse en casa de brazos cruzados". "La respuesta tiene que ser activa, tiene que venir del voto, de la movilización, del compromiso. Eso es lo que vamos a proponerle a la sociedad vasca durante esta campaña: nuestro compromiso con ella si nos vota, para convertir su cabreo en algo positivo para Euskadi y también para la democracia", ha explicado.

El presidente del PNV ha criticado a "la izquierda española", que "ha demostrado todos estos meses un cainismo y una incapacidad para entenderse entre ellos, y con los demás, muy preocupante".

En su opinión, por lo que observa, "no parecen haber aprendido nada de su fracaso". "Siguen a lo suyo, erre que erre, demostrando que, por encima del interés ciudadano, ellos colocan sus peleas partidistas". "Ahora, en campaña, volverán a agitar los fantasmas de siempre, pero la gran cuestión es: 'Y el día 11 de noviembre, ¿qué?'", ha preguntado.

Ortuzar ha aludido a las encuestas para descartar "que las tres derechas sumen", por lo que cree que "la clave ahora es saber dónde y en quién va a apoyarse el candidato Sánchez". "La cuestión no es, por tanto, como nos decían en abril, o él o el caos de la derechona", ha asegurado.

Para el líder de la formación jeltzale, "visto desde Euskadi, no es un problema de izquierdas o derechas, sino de cuánta fuerza tenemos para condicionar lo que vaya a pasar en Madrid a partir del día 11". A su juicio, es necesario "que los votos vascos, que los escaños vascos, sean decisivos para que no les entren veleidades de hacer una componenda con el PP, un 'hoy por ti mañana por mí' para reforzar el bipartidismo español".

ABSTENCIÓN DE PP O CIUDADANOS

El presidente del PNV ha alertado de que "ese peligro es real, más real que nunca", y es posible "la abstención patriótica del PP, o incluso de Ciudadanos, que despejase el camino a Sánchez a La Moncloa". Se ha preguntado "a qué precio sería esa abstención" para apuntar que "gratis seguro que no".

"Mucho me temo que en ese precio entraría la mano dura con los díscolos vascos y catalanes, con nuestro autogobierno, con los avances conseguidos hasta ahora y con los que queremos para el futuro. En definitiva, la recentralización, que tan mala sería para el bienestar social que hemos conseguido en Euskadi", ha precisado.

Por ello, Ortuzar ha pedido el voto, "primero" a quienes votaron al PNV el 28 de abril y les dieron "el liderazgo", a quienes cree que su partido no ha "defraudado". "Hemos hecho lo que prometimos. Hemos intentado por todos los medios que hubiera un acuerdo progresista, pero ha habido dos que no han querido", ha recordado.

Por esta causa, ha pedido también el voto a quienes el 28 de abril "fueron seducidos por el canto de sirena del voto útil en clave madrileña". "Ya han visto para qué les ha servido. Les digo que el voto al PNV no les va a defraudar, que vamos a defender sus intereses, que su voto se va a convertir en un voto a favor no solo de Euskadi, sino también de la estabilidad, del progreso, de las reformas que tanta falta hacen, del empleo, de las pensiones, de los servicios públicos de calidad", ha manifestado.

Según Ortuzar, el apoyo al PNV es "un voto global, un voto a favor del 'sí' ahora que hay tanto 'no' en política". Por último, ha pedido el voto "especialmente a los cabreados con la política", a quienes ha ofertado "fuerza e ilusión".

"COMPROMISOS ADQUIRIDOS"

El candidato del PNV al Congreso por Vizcaya, Aitor Esteban, ha recordado que este viernes Pedro Sánchez estará en Vitoria, y le ha emplazado a que "aclare y diga cómo y con quién quiere gobernar, si gana". "Si, como dice él, ahora sí va a afrontar los retos que llevan esperando meses y meses, y por qué no lo ha hecho antes; si va a reconocer la plurinacionalidad del Estado o no; si va a cumplir elEstatuto y los compromisos adquiridos con el PNV o no", ha indicado.

Esteban cree que a los partidos estatales "les preocupa y ocupa quién va a estar en la Moncloa" y no "cuáles son las consecuencias de sus actitudes para el futuro de la sociedad". Además, ha lamentado la ausencia de "estadistas" entre "la clase política española". "Ahí están, dejando pasar el tiempo, dejando que se pudran problemas que no pueden esperar más, a riesgo de convertirse en una hipoteca insuperable para las generaciones posteriores", ha indicado.

Entre ellos, ha citado "el aseguramiento del sistema público depensiones y la reducción de su deuda", así como "la cuestión territorial con Euskadi y Cataluña o la reforma laboral". "Los políticos españoles tienen menos fuste que la veleta del campanario. Y ya se sabe: donde no hay cabeza todo son pies. Así van las cosas, de patada en patada", ha lamentado.

Tras asegurar que le consta "que la gente está muy cansada de tanta campaña electoral, de tanta propaganda vacía de contenido, de tanto teatro", ha llamado a votar porque, en Euskadi "hay una alternativa a tanta insustancialidad y desgobierno".

Por su parte, la candidata del PNV al Senado por Álava, Almudena Otaola, ha instado a apoyar a la formación jeltzale para mantener sus 10 representantes actuales y "seguir defendiendo los intereses de Euskadi y Álava". Mientras, la candidata jeltzale a la Cámara alta por Guipúzcoa, Maribel Vaquero, ha advertido de que "la gente está enfadada" por "la incompetencia de quienes pudieron gobernar y no supieron o no quisieron".