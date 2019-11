Ortuzar cree que la investidura saldrá adelante y dice que un "sí" del PNV requeriría "acuerdos sólidos firmados"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha considerado que la investidura de Pedro Sánchez saldrá adelante y ha advertido de que "salvo que pasara una cosa rarísima", lo que la formación jeltzale descarta es el "no" a la investidura, de tal forma que "nuestra posición normal siempre es la abstención". "Si quieren el sí del PNV sería un gesto que no hemos hecho demasiadas veces en la historia... requeriría unos acuerdos sólidos firmados", sostiene.

En una entrevista concedida a El Diario Vasco, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale ha indicado además que el hecho de que EH Bildu "celebre tanto" la consecución de grupo propio en el Congreso es "justicia poética para nosotros". "Hemos estado 40 años aguantando sus pullas sobre para qué ir a Madrid y ver ahora a EH Bildu babear por pisar la moqueta del Congreso, para nosotros significa que se viene a nuestro lado", ha explicado.

Tras señalar que la sorpresa de un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos horas después de las elecciones generales fue "mayúscula" porque "la noche electoral no presagiaba algo tan rápido", advierte no obstante de que es un acuerdo "con mucho simbolismo, pero contenido tiene poco", ya que "esos diez puntos los puede firmar cualquiera".

Ortuzar, que indica que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, le llamó "el mismo martes tras la firma, aegura que le transmitió que, una vez alcanzado el acuerdo, "tampoco tenía especial prisa para empezar a hablar con el resto de partidos, pero que hablaríamos".

"Los contactos serios empezarán esta semana... tenemos que hacer un análisis sobre los diez puntos y ver cómo nos vemos reflejados y qué podemos incorporar", añade.

A su juicio, hay ámbitos básicos en los que "ya hemos coincidido desde la moción de censura", mientras que "tenemos que ver cómo nos afectan otro tipo de reformas como los temas fiscales, la transición energética y ecológica... habrá que ver cómo se respeta el autogobierno".

Asimismo, incide en que a los partidos catalanes no les gusta que se "ciña solo a un problema de convivencia" la situación que se padece en Cataluña, de tal forma que para el PNV "ese tema y la cuestión territorial serán nucleares".

En esta línea, advierte también de que las políticas que "muchas veces propone Podemos en Euskadi no son el modelo" de los jeltzales y "tampoco el del PSOE".

"Ellos ya saben que las políticas sectoriales que pivotan sobre competencias compartidas entre el Estado y Euskadi las tienen que negociar con nosotros. Si no, no tendrán garantizado nuestro voto en la gobernabilidad", señala, para añadir que "si quieren que su programa de gobierno sea apoyado por el PNV en la legislatura deberán negociar con nosotros la especificidad vasca".

De este modo, incide en que "muchas cosas ya están habladas y tendrían que ir de suyo", y habría que ponerle un calendario como se hizo con las competencias pendientes. "Vamos a exigir calendarios muy tasados de actuación", remarca.

Por todo ello, Ortuzar ha reconocido que "salvo que pasara una cosa rarísima", lo que el PNV descarta es el "no" a la investidura de Sánchez de tal forma que "nuestra posición normal siempre es la abstención".

"Si quieren el sí del PNV sería un gesto que no hemos hecho demasiadas veces en la historia y que supone una corresponsabilidad muy grande porque estás dando tu aval... eso necesitaría un grado de corresponsabilidad similar en equilibrio hacia nosotros, lo que requeriría unos acuerdos sólidos firmados", analiza.

Asimismo, destaca entrar en un futuro Ejecutivo ya que el PNV no tiene esa "voluntad" ni cree que sea necesario tener un Ministerio para "corresponsabilizarnos con el Gobierno".

Ortuzar, que cree que la investidura de Sánchez saldrá adelante, ya que si no "el fracaso sería tremendo", reconoce no obstante que el tema catalán "es crítico" porque un ejecutivo progresista "no puede decirle a Cataluña 'palo y tentetieso' sino que debe tener como bandera el "diálogo político". "Tenemos de aquí a Navidad para hacer que ERC pueda ir a una abstención que pueda defender ante su electorado", añade.

EH BILDU

Preguntado por el hecho de que EH Bildu vaya a tener grupo propio en el Congreso, Ortuzar dice que el hecho de que la coalición soberanista "lo celebre tanto es justicia poética para nosotros".

"Hemos estado 40 años aguantando sus pullas sobre para qué ir a Madrid, la izquierda abertzale siempre nos ha zumbado por eso. Ver ahora a EH Bildu babear por pisar la moqueta del Congreso para nosotros significa que se viene a nuestro lado", confiesa.

Respecto a las políticas que puede impulsar Podemos desde el Gobierno, Ortuzar advierte de que el PNV no va a avalar con sus votos "ninguna radicalidad". "Cuando uno entra en el gobierno se tiene que hacer mayor de edad y más cuando está en el marco de la Unión Europea", argumenta, para añadir que la formación jeltzale hará "un papel de contrapeso o estabilizador de los riesgos y las ensoñaciones que pueda tener una parte de Podemos", ha señalado.

"ENERGÚMENOS DE ULTRADERECHA"

Asimismo, cree que Vox puede acabar con el PP "a medio plazo si no espabilan", de tal forma que también a la formación liderada por Pablo Iglesias le conviene que se realice un "cordón sanitario" sobre el partido de Santiago Abascal. "Lo peor de la repetición electoral es que ahora hay 52 energúmenos de la ultraderecha en el Congreso", acusa.

Por último, no cree que el lehendakari, Iñigo Urkullu, esté pensando en adelantar las elecciones autonómicas a principios de 2020 y considera que se celebrarán entre "finales de primavera y septiembre que es cuando tocarían".