Ortuzar, partidario de celebrar elecciones antes del verano, cree que tendrán que ser en octubre si es necesario

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, se ha mostrado partidario de celebrar las elecciones al Parlamento Vasco, anuladas este pasado lunes, antes del próximo verano, pero cree que tendrán que ser en octubre si "la situación sanitaria lo recomienda". Además, considera que, en estos momentos, "no hay Gobierno y oposición", porque "la pelea y la riña en el patio público" sería "desolador para la gente".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que la decisión de suspender los comicios autonómicos era "muy sencilla". "Si alguien tenía dudas de lo que había que hacer, lo que vimos el domingo en las elecciones francesas ya fue suficientemente ilustrativo para tomar una decisión de dejar sin efecto las elecciones", ha indicado.

A su juicio, unas elecciones "en las que la gente no participa, dejan de ser elecciones", y cree que, al margen de darse las condiciones "materiales y formales para que la gente pudiera ir a votar", tiene que haber "un ánimo colectivo para decidir, en total libertad".

Según ha apuntado, en Francia se vio que no fue así y lo mismo ocurriría en Euskadi, si se hubiesen mantenido los comicios. En este sentido, ha apuntado que es "relevante" ayer ver cómo reaccionaban los partidos vascos de cara a realizar una nueva fecha electoral o cómo gestionar jurídicamente esta cuestión porque "hay un gran vacío legal para atender a este tipo de situaciones de emergencia".

"Ayer fue una gozada la reunión porque no hubo nadie que elevara la voz ni nadie que ni siquiera dejara entrever intereses partidistas. Todo el mundo, cada uno desde su posición, expuso allí lo que creía mejor para todos, y la verdad es que la reunión fue muy positiva, en el tono y también el contenido", ha asegurado.

Tras considerar que la decisión de posponer el 5-A está garantizada jurídicamente, ha recordado que esta es "una situación inédita". "Estamos haciendo un poco camino al andar y se está creando un precedente con estas decisiones", ha añadido.

BASE JURÍDICA

Andoni Ortuzar ha dicho que el decreto que aprobará el Lehendakari, en opinión de los juristas, "cubre todas las lagunas y da suficiente base jurídica para que, en el caso de que hubiera algún recurso, fuera desestimado".

Se trata, según ha aseverado, de un decreto "muy sencillo" en el que se establece que la autoridad competente para disolver el Parlamento y convocar las elecciones es el Lehendakari, y a él corresponde "tomar la decisión de dejar sin efecto ese proceso", y volver a iniciarlo, una vez consultada la Junta electoral y oídos a los partidos. "Creo que se cierra un poco el círculo para darle la máxima garantía posible", ha indicado.

El presidente del EBB ha explicado que se convocarán nuevas elecciones cuando desaparezca el estado de emergencia sanitaria porque, quizá, el mantenimiento del estado de alarma se pueda prolongar para "hacer frente a una crisis económica y social muy importante" que puede venir.

A su juicio, una vez que sea posible, los comicios se tienen que celebrar "con todas las garantías, cuanto antes". "Porque lo que nos viene detrás de esta pandemia sanitaria, va a ser una tarea gigantesca que exige un Gobierno fuerte y un Parlamento fuerte", ha aseverado.

Andoni Ortuzar ha dicho que ese Ejecutivo tendrá que "encarar esa tarea titánica que va a venir, de reconstruir la economía y el empleo que se va a destruir".

Aunque es partidario de que se pudieran celebrar antes del verano, y es el consenso de ayer, ha puntualizado que, "si hay que ir a octubre porque la situación sanitaria lo recomienda, pues tendrá que ser en octubre". "Ahora las elecciones tienen que pasar a un segundo plano, sin olvidarnos de ellas", ha añadido.

Mientras, según ha recordado, el Gobierno Vasco "está en plenitud de facultades" y tiene "intactas sus capacidades", mientras que la Diputación Permanente del Parlamento tiene "un poquito más restringida su capacidad porque no es el pleno" de la Cámara, pero "tiene capacidades de control al Gobierno". "En esta situación de excepcionalidad, creo que a la Diputación permanente hay que darle ese tratamiento excepcional", ha apuntado.

MESA DE PARTIDOS

En todo caso, cree que la mesa que conformaron ayer los partidos vascos "puede ser un ámbito de confianza para hablar y para manifestar las dudas, las críticas o las propuestas alternativas que se puedan hacer desde la oposición y también para que el Gobierno nos vaya explicando el porqué de las medidas que se están arbitrando".

"Se creó un clima de confianza que espero que se mantenga porque lo que tenemos enfrente es muy duro y lo que va a venir después, probablemente tan duro como esto. No podemos entrar en una carrera de competición entre instituciones a ver quién hace la medida más simpática ni podemos entrar en una carrera de propuestas políticas", ha considerado.

En su opinión, eso podría "deteriorar la confianza" de la ciudadanía a la que "se está pidiendo un esfuerzo enorme". En ese sentido, ha recordado que se está "cambiando a 180 grados su capacidad de libertad de movimiento y de vivir", y las fuerzas políticas tienen que "dar la talla". "No podemos caer en pequeñas riñas o en acentos, o en pequeños toques que cada uno querría convertir en grandes cuestiones", ha apuntado.

Ortuzar ha considerado que los vascos están "en buenas manos", con una autoridad sanitaria y un servicio de salud "contrastado, muy fuerte". "Hay que estar alineados con ellos. Todo lo que se haga tiene que ser para intentar ayudar, para complementar lo que ya se está haciendo porque lo otro sería inentendible", ha manifestado.

A su entender, no se trata de "no hacer oposición", sino que "no hay Gobierno y oposición" en el momento actual. "Estamos todos en el mismo bando", ha señalado, para apuntar que hay "canales para hacer llegar al Ejecutivo cuáles son las cosas que no están funcionando del todo bien y qué se puede hacer". "No deberíamos recurrir a la pelea pública, a la riña en el patio público, porque eso iba a ser desolador para la gente", ha remarcado.

Por ello, ha emplazado a activar "la comunicación directa" entre los partidos, sin recurrir a medios de comunicación, y ha subrayado que todos los representantes institucionales deben "trabajar con ahínco, pero sin despistarse".

El líder jeltzale ha destacado que "la prioridad máxima ahora es parar los contagios, y ha llamado a mantener en los trabajos las medidas de seguridad de los trabajadores, con "suficientes garantías de ropa o de equipamientos para hacer posible esa profilaxis, para que no se propague el virus".

Para el líder jeltzale, la Euskadi que salga de esta pandemia "va a ser un poco nueva" porque se va a tener que "reinventar". Además, ha apuntado que, "si esto se alarga mucho", va a ser "un mazazo" por la afección al tejido industrial, al empleo y a la economía, y la gente afectada "va a necesitar mucha ayuda, una red social, un paraguas institucional". "Ahí es donde nos vamos a tener que centrar todas las instituciones", ha dicho.

En todo caso, ha avisado que también será necesario "un plan de choque interinstitucional, capaz de hacer frente a las consecuencias negativas de esta pandemia, que es sanitaria, pero que, en la segunda fase, va a ser una pandemia económica".

Andoni Ortuzar ha señalado que en su partido nadie ha resultado afectado por el coronavirus, pero no están libres de riesgo. "Hasta el viernes pasado, no nos habíamos caído del guindo de lo duro y lo grave que era la situación, y hemos andado mucho por la calle, hemos seguido dando la mano, hemos seguido abrazándonos y saliendo de manifestaciones. Hemos ido aquí y allá, cuando estaba el virus ya estaba en la calle, no estaba entre cuatro paredes recluido en los hospitales", ha concluido.